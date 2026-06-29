PAN aventaja en Querétaro, Felifer Macías encabeza a los blanquiazules

El PAN se perfila como la principal fuerza rumbo a la elección de gobernador de Querétaro, de acuerdo con encuesta Mitofsky. En preferencia efectiva por partidos, el blanquiazul obtiene 30.9%, por encima de Morena, con 24.7%, mientras que en un escenario de alianzas la coalición PAN-PRI alcanzaría 39.8%, frente al 31.7% de Morena-PT-PVEM.

Al interior del panismo, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, encabeza las preferencias para convertirse en candidato a la gubernatura con 39.7% de las preferencias, seguido por Luis Nava con 28% y Agustín Dorantes con 20.7 por ciento.

Los escenarios de competencia confirman su fortaleza. Frente a Santiago Nieto, de Morena, Macías obtendría 40% de la intención de voto contra 34.2% del morenista. Además, 47.7% de los encuestados considera que el PAN es el partido con mayores posibilidades de ganar la gubernatura, por delante de Morena, con 24.3 por ciento.

Gráfico EE

Nota metodológica: Encuesta en viviendas a 1,200 ciudadanos con residencia en el Estado de Querétaro, realizadas del 18 al 21 de Junio del 2026.