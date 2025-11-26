Diputados aprueban penas de hasta 15 años de cárcel por el delito de despojo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas al Código Penal Federal, para incrementar las penas por hasta 15 años de prisión a quien cometa el delito de despojo, con agravantes cuando la víctima se trate de adultos mayores.

Por unanimidad de votos, las y los diputados establecieron que se impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.

Se destaca que la pena se agravará y aumentará hasta en una mitad cuando este delito se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, de igual forma si el delito es cometido por una persona servidora pública.

También las penas se incrementarán cuando una persona ocupe de manera violenta un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, como podría ser en el caso de un arrendador.

Asimismo, habrá mayores penas cuando se cometa despojo de aguas. El proyecto fue enviado al Senado para su análisis.

Actuales penas, "un insulto a la ciudadanía"

Al presentar la propuesta, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, de Morena, defendió el proyecto al señalar que este es un problema añoso que lastima profundamente a la sociedad, un problema que, dijo, no distingue colores, que no distingue ideologías y que últimamente ha golpeado a los sectores más vulnerables.

“Me refiero al delito de despojo, un cáncer, un flagelo social que arrebata a miles de familias lo construido durante muchos años, dejándolos sin hogar, dejándolos sin seguridad y muchas veces sin esperanza. Y que detrás de estos actos delictivos encontramos historias de dolor, de abuso, de injusticia, de amenaza y de violencia”, dijo.

Recalcó que este delito lacera extremadamente a la sociedad, y se ha incrementado de forma continua a escala nacional. Por ejemplo, en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo de 2015 a 2025, y los municipios más afectados de esta conducta en la zona metropolitana son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco, Tecámac, entre otros.

Además de lamentar que actualmente la pena por este delito “es un insulto a la ciudadanía. Por ello proponemos que la pena de prisión y multa económica aumente, y más para los servidores públicos involucrados. Porque hay que decirlo con claridad y con firmeza, este delito ha aumentado no solo por omisión o las complacencias de las autoridades, sino por la complicidad de servidores públicos, organizados con los grupos criminales y delincuentes que llevan a cabo este delito”.