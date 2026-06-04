El gobierno destinó 0.16 centavos por cada 100 pesos que gastó a protección ambiental

Entre enero y abril de este año, el gobierno destinó solo 0.16 centavos por cada 100 pesos que se gastó a protección ambiental, en medio de climas cada vez más cambiantes y extremos ante el cambio climático, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En total, en el periodo se destinaron 5,610 millones de pesos a la función de protección ambiental, lo que representó un incremento de 12.2% en comparación anual.

Este aumento se da luego de que el año pasado el gasto en protección ambiental sufrió un recorte para reducir el déficit fiscal, el cual cerró el año pasado en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), por arriba de la meta de 3.9% que proyectó el gobierno federal y que se incumplió, principalmente, por los apoyos que se le otorgaron a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gasto funcional en protección ambiental tiene como objetivo prevenir, mitigar, compensar y controlar los daños y efectos causados al medio ambiente por la actividad humana.

Las recomendaciones internacionales apuntan a que el gasto público ideal para la protección ambiental debe ser alrededor de 3.7% del PIB, sin embargo, al cierre del año pasado en México representó apenas 0.1 por ciento.

Menos presupuesto

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), este año el gasto para el medio ambiente será de 44,064 millones de pesos, 4% menos que hace un año, y volverá a representar apenas 0.1% del PIB.

La mayor parte de este rubro se irá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con una concentración de 83.6% del gasto aprobado, mientras que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) concentrará 5.9%, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) 2.2%; la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) 1.9% y otros organismos 6.3 por ciento.

“El gasto en medio ambiente reduce por tercer año consecutivo (...) Para la Conagua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se propone un gasto de 36,689 millones de pesos, lo que representa una reducción de 4.5% en comparación con lo aprobado en el 2025. Dentro de la modalidad Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública, se prevé un presupuesto de 21,000 millones de pesos, equivalente a un incremento de 197.6 por ciento. Este presupuesto contempla nueve proyectos, entre los que destacan la Construcción de la Planta Desaladora Rosarito y la Tecnificación de los distritos de riego en Hidalgo”, indicó el CIEP.

En este sentido, la organización destacó la necesidad de la inversión en infraestructura hidráulica ante los cambios drásticos en los patrones de precipitación; sin embargo, señaló una contradicción entre “el plan y la práctica”, ya que aunque hay metas ambiciosas en materia de desarrollo sostenible y transición energética, se observan recortes en el gasto.

“Esta paradoja implica un cumplimiento limitado de los compromisos ambientales, un debilitamiento de las instituciones encargadas de la regulación, vigilancia y conservación, donde las metas quedan en el discurso mientras el gasto no asegura financiamiento y resultados efectivos”, dijo.