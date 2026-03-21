Día Internacional de los Bosques: por qué son clave para la vida, la economía y el futuro de México

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques, una fecha proclamada en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer la importancia de estos ecosistemas y promover su conservación a nivel global.

Esta jornada busca generar conciencia sobre el papel que juegan los bosques en la vida cotidiana, desde el equilibrio ambiental hasta su impacto directo en la economía y el bienestar social.

Bosques: mucho más que árboles

De acuerdo con la definición de la FAO, un bosque es una zona con al menos 10% de cobertura arbórea, árboles de más de cinco metros de altura y una superficie mínima de 0.5 hectáreas, donde la agricultura no es el uso predominante del suelo .

Estos ecosistemas son esenciales porque:

Regulan el clima y ayudan a mitigar el cambio climático

Protegen el suelo y evitan la erosión

Favorecen la recarga de acuíferos

Albergan una enorme biodiversidad

Son fuente de alimentos, medicinas y recursos para comunidades

En México, su valor es aún más evidente por la diversidad biológica que resguardan y por su papel en la seguridad hídrica del país.

“Bosques y economías”, el enfoque de 2026

Para 2026, el tema central es “Bosques y economías”, que pone sobre la mesa una idea clave: los bosques no solo son patrimonio natural, también son motores de desarrollo.

Su contribución va más allá de la industria forestal. Estos ecosistemas:

Sostienen la agricultura familiar

Impulsan economías locales

Ofrecen alternativas sostenibles frente a materiales contaminantes

Generan empleos y cadenas productivas

En un contexto global que busca transitar hacia una bioeconomía, los productos forestales aparecen como soluciones basadas en la naturaleza, con menor impacto ambiental.

El papel de México y sus Áreas Naturales Protegidas

En el caso de México, la conservación forestal recae en gran medida en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Actualmente, estas zonas resguardan:

9.6 millones de hectáreas de superficie forestal, equivalente al 6.9% del total nacional

Más de 4.7 millones de hectáreas de bosques templados

Cerca de 3.7 millones de hectáreas de selvas húmedas

Más de 583 mil hectáreas de manglares

Además, México destaca por su biodiversidad forestal, con más de 90 especies de coníferas y alrededor de 160 especies de encinos, lo que lo posiciona como uno de los países más ricos en este tipo de ecosistemas.

Descarga el infomapa completo: “Bosques, Selvas y Manglares en ANP” de la Conanp en el siguiente enlace:

https://sig.conanp.gob.mx/Series

Bosques bajo presión: incendios y riesgos

El llamado a su protección cobra relevancia ante amenazas crecientes, ya que de acuerdo con el más reciente reporte oficial, al 20 de marzo de 2026 se registraban:

35 incendios forestales activos

8,840 hectáreas afectadas en 13 estados

Más de 1,200 combatientes desplegados

Estos datos reflejan la vulnerabilidad de los bosques frente a factores como el cambio climático, la sequía y la actividad humana.

Foto: Conanp

En el Día Internacional de los Bosques organismos internacionales y autoridades ambientales invitan a la ciudadanía a involucrarse con acciones concretas, como:

Participar en campañas de reforestación

Promover el uso responsable de recursos naturales

Visitar y respetar Áreas Naturales Protegidas

Difundir información sobre su importancia

Cuidar los bosques no solo implica proteger la naturaleza, sino garantizar condiciones de vida para las generaciones actuales y futuras.

En palabras de especialistas, la relación entre sociedad y ecosistemas forestales será determinante para enfrentar los retos ambientales y económicos del siglo XXI.