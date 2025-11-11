Detienen a cinco en inicio de operativo para Michoacán; dos eran menores

En el arranque del operativo para pacificar Michoacán, el gabinete de seguridad federal informó de la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, armamento y estupefacientes.

“Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 6 al 9 de noviembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en distintas acciones, detuvieron a cinco personas, aseguraron drogas, armas de fuego, materiales explosivos y vehículos”, precisó la Secretaría de Seguridad federal en un comunicado.

La dependencia detalló que las cinco personas, entre los que se encontraban los menores, fueron detenidos en el municipio de Buenavista; con ellos llevaban, se aseguró, cinco armas largas, 18 cargadores, 1,250 cartuchos y equipo táctico.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, se precisó.

Aseguramientos

Por otra parte, se informó que en los municipios de Cotija y Huetamo se decomisaron armas y drogas.

“En el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía un fusil, 20 cargadores, 1,790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

“En el municipio de Huetamo, los efectivos que realizaban recorridos terrestres localizaron seis vehículos, tres motocicletas, además, aseguraron tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, 2,878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico”, se informó.

Michoacán se ha mantenido como una de las entidades con más problemas en seguridad desde el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón en el 2006.

Fue este estado uno de los pioneros en la aparición de autodefensas que originalmente eran grupos ciudadanos que se armaron para defender tierras del embate del crimen organizado, sin embargo, finalmente terminaron sumándose a las células criminales muchas de ellas.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que se destinarían 57,000 millones de pesos para pacificar la entidad, además de reforzar la seguridad con la presencia de más de 10,000 militares que buscarán contener a las células del crimen para que no salgan ni entren del estado.