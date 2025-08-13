Detienen a 59 policías municipales en Chiapas por vínculos con el narcotráfico

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas dio cumplimiento este martes a una serie de órdenes judiciales que resultaron en la detención de 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa —incluido su director—, y cuatro personas presuntamente vinculadas con el Cártel Chiapas‑Guatemala.

En una operación interinstitucional, la FGE, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la FRIP, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron seis cateos en inmuebles de Cintalapa y uno en Jiquipilas, autorizados por una jueza de control adscrita a la Región 01 para la Atención de Delitos No Graves con sede en Chiapa de Corzo.

Como resultado, fueron detenidos los policías municipales y Ulber “N”, director de la corporación, por los presuntos delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, así como asociación delictuosa.

También se arrestó a cuatro personas por delitos contra la salud: Fabiana “N.” y Andrés “N.”, por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana; y Daniel “N.” y Maximiliano “N.”, por narcomenudeo de dichas sustancias.

Durante la diligencia fueron aseguradas armas, vehículos, una motocicleta, una cuatrimoto modelo 2020 y un ejemplar felino (jaguar), además de armamento tipo AK‑47 y calibre 9 mm.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La dependencia subrayó su política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad”, al señalar que la ley se aplicará sin distinción.

Otros hechos

En paralelo, en Chilón, la Fiscalía de Combate a la Corrupción presentó a seis elementos de la FRIP ante el MP por presunto abuso de autoridad en agravio de un hombre. Los detenidos —Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N”— deberán resolverse en un plazo de 48 horas, mientras se amplían las investigaciones para identificar posibles más responsables.