Medicamentos para el dolor en niños, un mercado ignorado y sin incentivos

Los cuidados paliativos se asocian tradicionalmente a adultos con enfermedades crónicas y en estado terminal, pero -aunque no suele considerarse- también lo requiere la población joven y niños. Es inaceptable que hoy en día vivan millones de niños sufriendo en forma innecesaria.

Un estudio recién publicado en The Lancet Child & Adolescent Health revela que, en 2023, 10.6 millones de niños y adolescentes de 0 a 19 años experimentaron sufrimiento grave relacionado con la salud (SHS, por sus siglas en inglés) a nivel global. Este SHS, que abarca dolor físico, psicológico, social y espiritual asociado a condiciones graves, podría aliviarse con cuidados paliativos adecuados. Sin embargo, 96% de estos niños residen en países de ingresos bajos y medianos (LMICs, por sus siglas en inglés), como México y otros en América Latina, donde el acceso a estos servicios es limitado o inexistente.

La investigación, auspiciada por el Centro de Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, sobre el Acceso Global a los Cuidados Paliativos y el Alivio del Dolor, liderada por un equipo internacional que incluye a la doctora Felicia Marie Knaul, experta en acceso global a cuidados paliativos, expone cómo los cuidados paliativos pediátricos siguen siendo uno de los servicios más desatendidos de los sistemas de salud, pese a que su costo es relativamente bajo y su impacto en la calidad de vida es alto.

Subraya la evolución de este problema desde 1990 hasta 2023. "Muchísimos se mueren de enfermedades que no deberían existir en la vida. Eso es lo que llamamos sufrimiento evitable: muertes totalmente prevenibles. Los niños no deben morirse”. Nos menciona en conversación reciente que una parte es por enfermedad del corazón, pero muchísimos son por mala nutrición, enfermedades infecciosas y contagiosas.

El estudio identifica las principales causas de SHS en niños: trastornos endocrinos, metabólicos, sanguíneos e inmunológicos (51%), nacimientos prematuros y traumas al nacer (18%), y lesiones, envenenamientos y causas externas (7%). Lo alarmante es que la distribución de niños que requieren cuidados paliativos está cambiando: descienden los que mueren y aumentan los que sobreviven: en 1990, 41% de los niños en sufrimiento SHS morían, en tanto que para 2023, 81% sobrevivían con sufrimiento crónico o progresivo. “Cada niño tiene más años y necesita cuidados, no necesariamente morfina, pero sí cuidados paliativos", detalla Knaul.

Desde una perspectiva económica, este sufrimiento no solo es ético, sino un desperdicio de recursos humanos y financieros. En LMICs, donde se concentra el 96% del problema, los sistemas de salud fallan en lo básico: prevención y tratamiento oportuno. Sí se necesitan cuidados paliativos, pero lo que más necesitan es que sus sistemas de salud hagan su trabajo, enfatiza Knaul. En México, por ejemplo, el estudio estima que unos 92,000 niños requieren estos cuidados anualmente: 13,000 mueren y 74,000 sobreviven con sufrimiento persistente. El cáncer representa más del 20% de esta necesidad, no solo en fase terminal, sino durante tratamientos prolongados. "Más del 20% de todos los que requieren paliativos son pacientes de cáncer. El cáncer explica gran parte de la necesidad, pero no todos mueren; necesitan cuidados paliativos además del tratamiento que reciben", aclara la experta.

Un obstáculo clave es la falta de medicamentos esenciales adaptados a niños. Los paquetes de fármacos para paliativos rara vez incluyen presentaciones pediátricas, como jarabes o suspensiones. Casi nunca hay opciones terapéuticas que se requieren para atender el dolor en los niños. Porque los niños obviamente no pueden masticar pastillas, son chiquitos. Entonces, necesitan formatos accesibles para ellos, pero los paquetes no incluyen presentaciones que sirven para niños chicos. Como destaca la doctora Felicia, agarrar una pastilla, machacarla y disolverla en agua no es lo mismo que tener una suspensión con la dosis exacta para un niño. En el ámbito farmacéutico se suele ignorar que lo que requieren los niños es diferente a lo que requieren los adultos. Aquí deben entrar los Gobiernos a generar incentivos para que la industria produzca versiones terapéuticas infantiles, en particular para tratar el dolor.

Los autores del estudio llaman a integrar los cuidados paliativos pediátricos en las políticas de cobertura sanitaria universal, garantizar el acceso a medicamentos esenciales —incluidos opioides pediátricos— y fortalecer la capacitación de profesionales de salud. El trabajo ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre necesidades de cuidados paliativos infantiles a nivel mundial y busca orientar políticas públicas para reducir una de las formas más invisibles de desigualdad en salud. En el estudio, coautorado por la doctora Knaul participaron 26 investigadores, incluida Julia Downing (de Uganda e Inglaterra), Héctor Arreola-Ornelas, entre otros, también colaboró el Tecnológico de Monterrey.

Un millón de dólares resolvería el dolor de todos los niños del mundo

Económicamente, resolver esta carencia de medicamentos para el dolor de niños es factible. Felicia Knaul cita un cálculo impactante: El último cálculo del costo de la versión infantil de morfina para los niños que la requieren en todo el mundo fue de 1 millón de dólares. Es un costo proporcionalmente muy accesible que el mundo podría pagar para evitar el sufrimiento de sus infancias. Esto no incluye capacitación o distribución, pero demuestra que el costo del medicamento es mínimo comparado con el sufrimiento evitado.

En un país como México, donde mueren menos niños que adultos, el esfuerzo es aún más manejable. "Ni son tantos niños que lo requieren, y sí es algo que podemos resolver, para México no es gran esfuerzo". Invertir en paliativos pediátricos no es un gasto; es una inversión en un futuro más humano y productivo. Se necesitan políticas públicas que generen incentivos para la industria farmacéutica: incluir presentaciones pediátricas en cuadros básicos, subsidios para producción de bajo margen y alianzas público-privadas. Además, integrar paliativos en la cobertura universal de salud, y así garantizar que todas las personas reciban servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades económicas.

Especialistas en México han coincidido con esta preocupación, al igual que médicos paliativistas vinculados a instituciones académicas y hospitales nacionales, han señalado que el país enfrenta retos en formación de profesionales, acceso a medicamentos esenciales y cobertura territorial, especialmente en población infantil y comunidades vulnerables.

Pfizer asegura que la patente de su Apixabán expira hasta 2031

Pfizer emitió una nota aclaratoria en respuesta a mi columna anterior que aborda litigios en propiedad industrial en el sector farmacéutico. La compañía precisa su posición respecto al medicamento Apixabán, defendiendo su patente que se mantiene vigente y fue otorgada conforme a la legislación mexicana y dentro del plazo legal de protección original, de modo que sus derechos de propiedad industrial son válidos y legítimos, afirma. Menciona que su medicamento Apixabán cuenta con tres patentes vigentes, con expiración programada para febrero de 2031, y publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, específicamente en el listado de patentes vigentes para medicamentos alopáticos emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por ende, Pfizer considera que los registros sanitarios concedidos relacionados con este medicamento, son una vulneración a sus derechos exclusivos. En respuesta, la empresa informa que ha iniciado acciones administrativas y judiciales para proteger y defender dichos derechos, actuando en estricto apego a la ley.

Conforme el IMPI la patente de principio activo de Apixabán venció en 2022

Vale señalar que en el buscador del IMPI dedicado específicamente a patentes farmacéuticas, sí está indicado que la protección de patente del principio activo de Apixabán (junto con Ibuprofeno/Clopidogrel/Abciximab) fue concedida el 26 de abril del 2007 y la fecha de vigencia está indicada al 17 de septiembre del 2022. El titular es Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, y el licenciatario es Pfizer Ireland Pharmaceuticals.

Las 10 vacunas sin abasto en sector privado

Si bien en México históricamente la mayor responsabilidad de la aplicación de vacunas ha estado del lado del sistema público de salud, en los últimos años se ha ido conformando una infraestructura en el sector privado de atención médica aún incipiente pero creciente. Ante las carencias en las instituciones gubernamentales, cada vez va teniendo un papel más activo en la aplicación de vacunas a niños y adultos.

Vacunología reporta que entre médicos y hospitales del sector privado desde hace meses se viene reportando una carencia de vacunas primordiales y aquí ponemos la lista de las faltantes:

• BCG – desde hace 3 años

• SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) – desde agosto 2025

• SRP + Varicela – desde septiembre 2025

• Varicela – desde noviembre 2025

• Hexavalente – desde septiembre 2025

• Hepatitis B Adulto – desde febrero 2025

• Fiebre Tifoidea – desde febrero 2025

• Rabia – desde diciembre 2025

• Fiebre Amarilla – desde diciembre 2025

• COVID-19 Adulto – desde diciembre 2025

• COVID-19 Pediátrica – desde diciembre 2025

• Niservimab 100 mg – desde diciembre 2025

¿Cuál es el problema aquí? Tal parece que la industria proveedora tiene que ponerse más las pilas para cubrir bien el abasto de estos insumos vitales.