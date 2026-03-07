Desaparición de personas afecta la posibilidad de imaginar el futuro, advierte la UNAM

La desaparición de personas “tiene un efecto devastador en la salud mental, en la organización comunitaria, en la confianza hacia las instituciones y en la posibilidad de imaginar el futuro”, advirtió la secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tamara Martínez Ruíz.

Junto a este horror emergen también experiencias de resistencia, de memoria y de organización que muestran la capacidad de los pueblos para transformar el dolor en acción colectiva, abundó la académica al poner en marcha el Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas.

A su vez, Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente del Patronato Universitario y titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”, consideró que la Universidad tiene que interpelar al Estado, que no está haciendo lo suficiente.

Reunidos en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), coincidieron en que el seminario es una respuesta estructural a una problemática compleja y multicausal.

“Es la decisión de poner la fuerza intelectual, ética y humana de la UNAM al servicio de una de las crisis de derechos humanos más graves de nuestro tiempo, no solo en México, sino en el mundo”.

De igual manera, Mary Frances Rodríguez Van Gort, directora de la FFyL, comentó que el diseño del Seminario reconoce que ningún campo del saber por sí solo puede dar cuenta de una realidad tan compleja; solo a partir del diálogo entre conocimientos humanísticos, sociales y científicos podemos contribuir de manera sustantiva a la búsqueda e identificación de seres humanos.

Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas.Foto EE: Cortesía

Al hacer uso de la palabra, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Mónica González Contró, argumentó que los seminarios universitarios trabajan con actores sociales en el país y en el mundo desarrollando iniciativas y proyectos de atención, seguimiento y estudio, con lo que se posicionan como actores clave en la construcción de soluciones a problemas complejos de nuestra realidad.

“A través de estudios de búsqueda se pretende contribuir, desde nuestra misión académica, a la solución de uno de los problemas que más lastiman a nuestra sociedad: la crisis por la desaparición forzada y la búsqueda de víctimas de este delito”.

A decir de la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo, el 40 por ciento de las tesis realizadas por el alumnado de esa entidad para titularse han sido temas de búsqueda e identificación de personas.

Hemos formado de manera importante buscadores e identificadores; además contamos con laboratorios de investigación desde las disciplinas de antropología, arqueología, medicina forense, odontología, genética y entomología, entre otras.

La investigadora del IIJ y coordinadora del Seminario, Karina Ansolabehere, manifestó que las ciencias sociales, humanidades, ciencias forenses, psicología, ciencias de la tierra, entre otras, han realizado contribuciones fundamentales, pero no siempre dialogan entre sí, y hacerlo es la intención de esta actividad.

(Con información de la UNAM)