Sheinbaum inaugura nuevo plantel de Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes que el nuevo modelo de Bachillerato Nacional busca que todas las preparatorias públicas del país sean de prestigio y calidad.

Al inaugurar el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.331 en El Salto, Jalisco, la mandataria federal reiteró el compromiso de garantizar el derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes de México.

En el arranque de su gira por Jalisco, Sheinbaum Pardo invitó a los estudiantes a concluir la preparatoria, a cuidarse entre compañeras y compañeros y a mantener buenas calificaciones.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisa los planes de estudio para reducir la cantidad de materias en este nivel educativo.

Con el propósito de disminuir la deserción escolar, destacó que el Gobierno de México avanza en la construcción de planteles educativos en todo el país, así como la ampliación de planteles y la reconversión de secundarias en el turno vespertino.

Ante estudiantes, Sheinbaum recordó que el Bachillerato Nacional otorgará dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

En el caso de Jalisco, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó la entidad planea duplicar el número de estudiantes que reciben alguna beca del Gobierno de México con 640,000 nuevos derechohabientes de primaria, a través de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles.

Respecto al nuevo plantel de Bachillerato Nacional Plantel El Salto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, comentó que este contó una inversión de cerca de 50 millones de pesos y tiene 12 aulas, cuatro laboratorios, nueva cancha multifuncional con gradas, plaza cívica, acceso, andadores y áreas verdes. Explicó que la construcción —que generó 603 empleos— inició en septiembre y concluyó en enero de 2026 y como parte de la obra se crearon dos edificios nuevos y se rehabilitó uno ya existente, todos de tres pisos, así como módulos, sanitarios y bodega.