Mazatlán golea al León 4-2 en su gira de despedida del fútbol mexicano

En su torneo de despedida del futbol mexicano, el Mazatlán se dio un gusto al golear 4-2 al León el viernes como local en el estadio El Encanto, en el arranque de la décima jornada del Clausura 2026.

Luego de sufrir cinco derrotas consecutivas en el inicio del torneo y de haber estado en el fondo de la clasificación sin puntos, los Cañoneros lograron su tercera victoria en la campaña y llegaron a 10 puntos para colocarse decimocuartos.

A media semana, en la novena fecha, los Cañoneros del entrenador mexicano Sergio Bueno fueron goleados 4-1 en su visita al Atlético San Luis.

Esta noche, el Mazatlán volvió a anotar cuatro goles en un partido casi cuatro años después de su última vez: 4-3 en el torneo Guard1anes (Clausura) 2021, el 23 de abril de ese año, también ante el León.

Cuando finalice el Clausura 2026, el Mazatlán, fundado y en primera división en 2020, dejará su lugar en la Liga MX (primera división) al Atlante, club de la Liga Expansión (segunda división) que adquirió los derechos de filiación de los Cañoneros.

El León, dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz, sufrió su quinta derrota y se quedó con 10 unidades en decimotercer lugar.

El panameño Edgar Bárcenas (25'), Brian Rubio (38', 47') y Josué Ovalle (69') anotaron los goles del Mazatlán.

El también panameño Ismael Díaz (44') y el colombiano Díber Cambindo (90+5') descontaron para el León.

Más tarde en el estadio Victoria, el Necaxa recibía a los Pumas.