Semana Santa 2026: ¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares?

Las vacaciones de Semana Santa están próximas para los estudiantes del Sistema Educativo de México, quienes ya se preguntan cuándo podrán tomarse un respiro de las extenuantes jornadas escolares.

Pues bien y de acuerdo con el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual está vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

Sin embargo, hay que recordar que con base a lo establecido por las autoridades educativas mexicanas, el último viernes de cada mes será aprovechado para llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión conformada por el personal directivo y docentes de los planteles escolares con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

De tal manera que los estudiantes del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) ya no se presentarán en sus respectivos colegios a partir del viernes 27 de marzo.

Lamentablemente, el asueto para millones de estudiantes concluirá el domingo 12 de abril, toda vez que el lunes 13 de abril se reanudarán las clases.

No obstante, para quienes requieran otro periodo de relax, en mayo habrá dos descansos conocidos como ‘puentes’, y el primero de ellos será un ‘puente largo’.