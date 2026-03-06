Gobierno Trump minimiza reportes sobre información de Rusia a Irán de objetivos de EU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país "no está preocupado" por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.

Aunque se negó a confirmar estos reportes, Hegseth dijo en una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS que Estados Unidos "rastrea todo".

"Nuestros comandantes están al tanto de todo (...) Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién (...) No estamos preocupados por eso", afirmó.

La Casa Blanca también restó importancia este viernes más temprano a un reporte de que Rusia brinda a Irán información de selección de blancos sobre las fuerzas estadounidenses en medio de la guerra con Teherán.

"Claramente no marca una diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando completamente", dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

"Estamos alcanzando los objetivos militares de esta operación que va a continuar", añadió.

El diario Washington Post reportó que Rusia habría suministrado a Irán datos sobre potenciales objetivos estadounidenses en Medio Oriente, incluida la localización de navíos y aviones, al citar tres fuentes anónimas.

Seis militares estadounidense murieron en un ataque con drones contra una base estadounidense en Kuwait el domingo. La estación de la CIA en Riad también fue atacada.

El Post señaló que China no parecía estar ayudando a las defensas de Irán.

Moscú y Pekín mantienen desde hace mucho tiempo vínculos diplomáticos y comerciales con Irán, mientras que los rusos tienen estrechos lazos militares con Teherán.

Ambos países han criticado la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.