Apple lanza el iPhone 17e: todo lo que debes saber y su precio en México

Apple presentó oficialmente el iPhone 17e, un nuevo integrante de su línea de smartphones que busca convertirse en la opción más asequible de la familia iPhone 17 series, pero sin sacrificar potencia ni funciones clave.

El dispositivo incorpora el nuevo chip Apple A19, un sistema de cámara de 48 megapíxeles, conectividad satelital y almacenamiento inicial de 256 GB, el doble de lo que ofrecían modelos anteriores en su rango de precio.

La compañía también confirmó que el teléfono estará disponible en preventa desde el 4 de marzo y comenzará a venderse oficialmente a partir del 11 de marzo, incluyendo el mercado mexicano.

Precio del iPhone 17e en México

En México, el iPhone 17e tendrá un precio inicial de 14,999 pesos, según la información oficial mostrada por Apple.

Las opciones disponibles incluyen:

256 GB de almacenamiento: desde $14,999 pesos o 18 meses sin intereses desde $833.28 al mes.

512 GB de almacenamiento: desde $19,999 pesos o 18 meses sin intereses desde $1,111.06 al mes.

El dispositivo parte con 256 GB como almacenamiento base, lo que representa el doble de capacidad inicial frente a generaciones previas dentro de la gama económica de Apple.

Diseño y pantalla más resistentes

El iPhone 17e mantiene el diseño característico de Apple con una estructura de aluminio de grado aeroespacial, resistente pero ligero.

Entre sus características destacan:

Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con tecnología OLED.

Ceramic Shield 2, un cristal que promete tres veces más resistencia a rayones frente a la generación anterior.

Clasificación IP68, que lo protege contra agua, polvo y salpicaduras.

El modelo se ofrecerá en tres colores con acabado mate: negro, blanco y rosa suave.

Chip A19 y rendimiento para inteligencia artificial

En el corazón del dispositivo se encuentra el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que mejora tanto la potencia como la eficiencia energética.

El procesador incluye:

CPU de 6 núcleos, hasta el doble de rápida que la del iPhone 11.

GPU de 4 núcleos con soporte para trazado de rayos y juegos exigentes.

Neural Engine de 16 núcleos, optimizado para tareas de inteligencia artificial.

Gracias a este hardware, el teléfono puede ejecutar funciones avanzadas de Apple Intelligence y aplicaciones exigentes con mayor rapidez.

Foto: Apple

Cámara de 48 MP con teleobjetivo 2x

El iPhone 17e incorpora una cámara Fusion de 48 megapíxeles, que combina varias funciones en un mismo sistema.

Entre sus capacidades destacan:

-Teleobjetivo 2x de calidad óptica

-Modo Retrato mejorado con reconocimiento automático de personas y mascotas

-Modo Noche para fotografía en condiciones de poca luz

-Captura en 24 MP o 48 MP

En video, el dispositivo puede grabar 4K con Dolby Vision a 60 cuadros por segundo, además de integrar Audio Espacial para una experiencia de sonido más inmersiva.

Batería, carga rápida y MagSafe

Apple asegura que el dispositivo ofrece batería para todo el día, gracias a la eficiencia del chip A19 y al nuevo módem C1X, diseñado por la propia compañía.

Entre sus opciones de carga se incluyen:

-Carga rápida por USB-C (50% en aproximadamente 30 minutos)

-Carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W

-Compatibilidad con accesorios como fundas, carteras y cargadores magnéticos

Conectividad satelital y funciones de seguridad

El iPhone 17e también incorpora herramientas pensadas para emergencias o situaciones sin señal celular.

Entre ellas destacan:

-Emergency SOS vía satélite

-Mensajes vía satélite

-Asistencia en carretera vía satélite

-Compartir ubicación en la app Encontrar

-Detección de accidentes

Estas funciones permiten mantener comunicación incluso fuera de cobertura de red móvil o Wi-Fi.

iOS 26 y Apple Intelligence

El nuevo dispositivo llegará con iOS 26, que introduce un rediseño con el estilo Liquid Glass y mejoras impulsadas por inteligencia artificial.

Entre las funciones destacadas se encuentran:

-Traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y llamadas

-Filtrado automático de llamadas desconocidas

-Gestión inteligente de mensajes de remitentes desconocidos

-Herramientas visuales para interactuar con contenido en pantalla

Un iPhone más accesible

Con el iPhone 17e, Apple busca atraer a usuarios que quieren actualizar su teléfono sin pagar el precio de los modelos más avanzados, pero manteniendo características clave como una cámara potente, inteligencia artificial integrada y conectividad satelital.

El dispositivo llegará al mercado mexicano a partir del 11 de marzo, con preventa disponible desde el 4 de marzo.