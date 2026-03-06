Irán desafía a Trump a escoltar petroleros en ⁠estrecho de Ormuz: "Estamos esperando su presencia"

Un ⁠portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán ⁠desafió al presidente Donald Trump a desplegar buques de guerra estadounidenses para escoltar a ⁠los petroleros a través del ⁠estrecho de Ormuz, informó el viernes la prensa estatal iraní.

La Marina de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario, dijo Trump el martes. El conflicto en Oriente Medio ha detenido el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del vital estrecho de Ormuz.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Alimohammad Naini, declaró: "Irán acoge con gran satisfacción la escolta de los petroleros y que las fuerzas estadounidenses estén allí para el cruce del estrecho de Ormuz. Y, por cierto, estamos esperando su presencia", de acuerdo a ⁠los medios de comunicación estatales.

"Recomendamos ⁠que, antes de ⁠tomar cualquier decisión, los estadounidenses recuerden el incendio del ⁠superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido atacados recientemente", dijo Naini.

Al menos nueve buques han sido atacados desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques contra Irán el sábado y la Guardia Revolucionaria ⁠ordenó a los barcos que no cruzaran la estratégica vía marítima.