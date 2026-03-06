Trump pone a Venezuela como modelo para Irán tras rechazar el diálogo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que sólo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

"No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban "a punto de aumentar drásticamente".

Trump dijo que, después de la capitulación de la república islámica y la elección de "Líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Washington trabajaría con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escribió sobre el futuro del país.

Al comienzo de la guerra, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, Trump había mencionado la posibilidad de negociaciones, pero como en otros asuntos relacionados con el conflicto, desde entonces ha cambiado de postura y ahora se opone a cualquier diálogo.

"Están llamando, están diciendo: '¿Cómo llegamos a un acuerdo?' Yo les dije: 'Llegan un poco tarde'. Nosotros queremos pelear ahora más que ellos", declaró Trump el jueves durante un acto en la Casa Blanca.

El gobierno republicano insistió en un primer momento en que el objetivo de la guerra contra Irán no era derrocar al poder existente, una afirmación contradicha por varias declaraciones recientes del presidente, incluido su mensaje en Truth Social del viernes.

Trump exige tener voz en la elección del sucesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que murió en un ataque al comienzo de la guerra.

En una conversación con la periodista Dana Bash, de CNN, el mandatario afirmó que no se oponía a que el nuevo líder iraní fuera religioso.

"No me importan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos", dijo Trump según ella.

En la misma entrevista, el mandatario puso como ejemplo a Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos, que negocia ahora con la que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

"Va a funcionar muy fácilmente (en Irán). Va a funcionar como funcionó en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí. Está haciendo un trabajo fantástico, y va a funcionar igual", dijo el presidente estadounidense a CNN.