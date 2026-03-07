Atlas vs. Chivas: dónde ver el Clásico Tapatío este sábado y más horarios Jornada 10 de la Liga MX

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los partidos más esperados del futbol mexicano: el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, que se disputará este sábado en el Estadio Jalisco.

El encuentro marcará el partido oficial número 200 entre ambos clubes y promete un ambiente intenso en Guadalajara, donde rojinegros y rojiblancos volverán a medir fuerzas en una rivalidad que forma parte de la historia del futbol mexicano.

El duelo entre Atlas y Chivas se jugará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas y podrá verse en México a través de Canal 5 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX.

Además del Clásico Tapatío, la fecha incluye otros encuentros atractivos como el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, así como partidos importantes para los equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla rumbo a la fase final del campeonato.

¿Dónde ver el Atlas vs Chivas del Clásico Tapatío?

Atlas vs. Chivas

Estadio Jalisco

Sábado 7 de marzo

19:05 horas

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 10

Más partidos de la Jornada 10

Mazatlán vs. León

Estadio El Encanto

Viernes 6 de marzo

19:00 horas

Dónde ver: Canal 7 y Fox One

Necaxa vs. Pumas

Estadio Victoria

Viernes 6 de marzo

21:00 horas

Dónde ver: Canal 7, Claro Sports y ViX

Cruz Azul vs. Atlético de San Luis

Estadio Cuauhtémoc

Sábado 7 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Querétaro vs. América

Estadio La Corregidora

Sábado 7 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming

Pachuca vs. Puebla

Estadio Hidalgo

Sábado 7 de marzo

19:06 horas

Dónde ver: Fox One

Tigres vs. Monterrey

Estadio Universitario

Sábado 7 de marzo

21:00 horas

Dónde ver: Canal 7 y Fox One

Toluca vs. FC Juárez

Estadio Nemesio Diez

Domingo 8 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: ViX

Xolos vs. Santos

Estadio Caliente

Domingo 8 de marzo

21:06 horas

Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming

La décima jornada se perfila como una de las más atractivas del Clausura 2026, con partidos que podrían mover la clasificación y con dos clásicos que suelen marcar el ritmo emocional del torneo.