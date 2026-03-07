Lectura 2:00 min
Atlas vs. Chivas: dónde ver el Clásico Tapatío este sábado y más horarios Jornada 10 de la Liga MX
La décima jornada se perfila como una de las más atractivas del Clausura 2026, con partidos que podrían mover la clasificación y con dos clásicos que suelen marcar el ritmo emocional del torneo.
La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los partidos más esperados del futbol mexicano: el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, que se disputará este sábado en el Estadio Jalisco.
El encuentro marcará el partido oficial número 200 entre ambos clubes y promete un ambiente intenso en Guadalajara, donde rojinegros y rojiblancos volverán a medir fuerzas en una rivalidad que forma parte de la historia del futbol mexicano.
El duelo entre Atlas y Chivas se jugará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas y podrá verse en México a través de Canal 5 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX.
Además del Clásico Tapatío, la fecha incluye otros encuentros atractivos como el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, así como partidos importantes para los equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla rumbo a la fase final del campeonato.
¿Dónde ver el Atlas vs Chivas del Clásico Tapatío?
Atlas vs. Chivas
- Estadio Jalisco
- Sábado 7 de marzo
- 19:05 horas
- Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 10
Más partidos de la Jornada 10
Mazatlán vs. León
Estadio El Encanto
Viernes 6 de marzo
19:00 horas
Dónde ver: Canal 7 y Fox One
Necaxa vs. Pumas
Estadio Victoria
Viernes 6 de marzo
21:00 horas
Dónde ver: Canal 7, Claro Sports y ViX
Cruz Azul vs. Atlético de San Luis
Estadio Cuauhtémoc
Sábado 7 de marzo
17:00 horas
Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX
Querétaro vs. América
Estadio La Corregidora
Sábado 7 de marzo
17:00 horas
Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming
Pachuca vs. Puebla
Estadio Hidalgo
Sábado 7 de marzo
19:06 horas
Dónde ver: Fox One
Tigres vs. Monterrey
Estadio Universitario
Sábado 7 de marzo
21:00 horas
Dónde ver: Canal 7 y Fox One
Toluca vs. FC Juárez
Estadio Nemesio Diez
Domingo 8 de marzo
17:00 horas
Dónde ver: ViX
Xolos vs. Santos
Estadio Caliente
Domingo 8 de marzo
21:06 horas
Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming
