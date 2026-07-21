Decomisan 400 kilos de narcóticos en el AICM entre el 2025 y 2026

El gabinete de seguridad anunció ayer que entre el 2025 y lo que va del 2026 se han asegurado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más de 400 kilos de narcóticos.

“Se detectaron más de 200 envíos internacionales con más de 400 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en carga, mensajería y paquetería internacional. Con lo que se evitó que dichas sustancias lleguen a las calles, fortalecieran las redes criminales o pusieran en riesgo la salud y la seguridad de la población.”, se indicó.

Se detalló también que “las acciones coordinadas permitieron asegurar armas, cargadores, partes y componentes para armamento, así como aproximadamente 2,300 kilos de posible raíz de tepezcohuite y 600 kilos de mercurio líquido”.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) comunicó mediante una nota de prensa que logró el aseguramiento acumulado de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos también entre lo asegurado.

También se comentó que se incautaron 2,300 kilos de posible raíz de tepezcohuite, derivado de la aplicación de procedimientos de revisión documental, inspección no intrusiva e inspección física, mediante los cuales se identificaron elementos que motivaron una revisión especializada de la mercancía.

“La detección de este tipo de mercancías fue posible gracias a la aplicación de herramientas de inteligencia aduanera, perfiles de riesgo, revisión documental, inspección física y tecnología de revisión no intrusiva, que permitieron identificar envíos con inconsistencias en su documentación, descripción comercial o destino declarado.

“De igual manera, las acciones coordinadas entre la ANAM, la SSPC y la Semar permitieron detectar y asegurar armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar de manera irregular al país, impidiendo que estos materiales fortalecieran la capacidad operativa de grupos delictivos y contribuyendo directamente a la protección de la seguridad pública”, se detalló.