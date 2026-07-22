Justifican las muertes a manos de ICE

Tom Homan, responsable de la política fronteriza del gobierno de Donald Trump, aseguró que la culpa de las muertes de los migrantes a manos de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) fue culpa de ellos por no acatar órdenes.

“Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades”, indicó el también conocido como zar de la frontera sobre las investigaciones de las muertes de los migrantes en Maine y Texas.

“Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos”, añadió.

Hace unos días el también conocido como el Zar de la frontera de Estados Unidos, informó que exigirá a los agentes del ICE graben las detenciones de vehículos con al menos una cámara corporal.

“Exoneran a más agentes del orden de los que condenan, y quiero que los agentes lleven cámaras corporales porque quiero que el pueblo estadounidense vea lo que vieron los agentes cuando actuaron”, comentó el funcionario.

Estas declaraciones se dan después de que agentes del Ice, en controles de tráfico en Texas y Maine a principios de julio, mataran a tiros a dos hombres. En dichos eventos no se cuentan con grabaciones de los elementos involucrados.

Tras estos hechos, Homan informó que se suspenderían temporalmente la mayoría de los controles vehiculares en Estados Unidos para poder revisar los procedimientos de la dependencia.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ordenó a los agentes continuar con dicha labor.

Muertes en custodia

Los casos de migrantes fallecidos con relación con el ICE no solamente se dan en los operativos de tránsito, también se registran cuando las personas están en custodia.

De acuerdo con información pública sobre los fallecimientos de personas migrantes que son detenidas y puestas bajo la custodia del ICE, en los últimos nueve años fiscales de EU, se ha reportado la muerte de 26 mexicanos en algún centro de detención migratoria de aquel país, y al menos 50% de los casos se presentaron en los últimos dos años, es decir, bajo la segunda administración de Donald Trump.

Previo al regreso de Trump a la presidencia, las muertes de connacionales detenidos por ICE eran mínimas, pues en seis años fiscales (de 2018 a 2023), sólo se reportó el fallecimiento de 12 mexicanos en algún centro de detención. (Con información de Maritza Pérez)