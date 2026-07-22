Invertirá gobierno federal 181,000 millones de pesos hacia el 2030 en 152 hospitales

El gobierno federal informó que durante el sexenio se ejecutará el plan de infraestructura hospitalaria más grande de las últimas décadas, con la construcción, ampliación y sustitución de 152 hospitales públicos, además de una inversión de 181,000 millones de pesos para fortalecer la capacidad de atención del Sistema Nacional de Salud.

“Con una inversión de cerca de 181 mil millones de pesos al 2030, realizaremos 152 proyectos hospitalarios: 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias, y 55 sustituciones y mejoras mayores”, detalló la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en su conferencia.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó los nuevos hospitales aportarán 6,364 camas; las ampliaciones sumarán 1,001 camas adicionales y las sustituciones incorporarán 1,774 camas, para un total de más de 9,000 nuevas camas hospitalarias.

Con ello, indicó, el sistema de salud pasará de 96,966 camas existentes al inicio de la administración a más de 106,000 al concluir el sexenio, lo que calificó como el mayor crecimiento en capacidad hospitalaria desde que existen registros comparables.

También, señaló que, a casi dos años del inicio del gobierno, ya concluyeron 30 proyectos, entre hospitales nuevos, ampliaciones y sustituciones, que ya operan en distintas entidades del país y aportaron 1,474 camas.

Asimismo, informó que actualmente hay 33 proyectos en construcción que concluirán antes de finalizar 2026, entre ellos hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Estas obras agregarán 1,163 camas, con lo que al cierre del año se habrán incorporado 2,637 nuevas camas, equivalente al 29% de la meta sexenal.

ISSSTE moderniza hospitales

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el instituto desarrolla 20 proyectos hospitalarios durante el sexenio, de los cuales cuatro ya fueron inaugurados en Acapulco, Tlaxcala, Torreón y Cuernavaca.

Algunas de las obras en proceso son el Hospital General de Tampico, con un avance del 98%; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, que registra 55% de construcción y contará con 250 camas, acelerador lineal y resonancia magnética, así como la conversión de la clínica-hospital de Chetumal en un hospital general.

IMSS construirá 47 hospitales

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, señaló que el instituto edificará y pondrá en operación 47 hospitales durante la administración, de los cuales siete ya están concluidos y 21 se encuentran en construcción.

Explicó que diez de esas obras abrirán durante los próximos diez meses y permitirán ampliar la cobertura en estados donde durante décadas no se construyeron nuevos hospitales o la infraestructura resultó insuficiente frente al crecimiento poblacional.

Entre los proyectos destacó hospitales en Guanajuato, Navojoa, Ensenada, Ticul, San Quintín, Zitácuaro, Coahuila, Chicoloapan, San Luis Río Colorado, Santa Catarina, Zacatecas, Saltillo, Culiacán, Los Cabos, Oaxaca, Aguascalientes, Manzanillo y Morelia.