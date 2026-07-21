Impulsarán regulación de IA y homologar feminicidios

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal (Morena), anunció que su bancada plantea diversos temas prioritarios a discutir durante el próximo periodo ordinario que arrancará el 1 de septiembre.

A través de un video publicado en redes sociales, el líder morenista destacó que desde ahora se encuentra preparando la agenda legislativa y las prioridades para este periodo, con “uno de ellos es el tema de la Inteligencia Artificial (IA), que cada vez cobra más importancia y nos presiona más”.

Además de la IA, el morenista añadió que el oficialismo revisará reformas en materia de feminicidio, “cuya iniciativa ya ofreció presentar la presidenta Claudia Sheinbaum”. El objetivo de esta reforma es homologar en todo el país la definición del delito, fortalecer las investigaciones y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familias.

Sumado a esto, analizarán la aprobación de la ley reglamentaria en materia de pueblos originarios, que también debe contar con una consulta de los miembros de estas comunidades.

Asimismo, sin dar mayores detalles, dijo que se preparan cambios a la ley en materia de bienestar animal.

“Todo esto es parte de la agenda nuestra del grupo parlamentario de Morena, pero que también comparten otros grupos parlamentarios con los que conversaremos para lograr consensos amplios a partir del 1 de septiembre”, agregó.

Cabe destacar que para este nuevo periodo también se espera la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

Apenas este lunes, el gobierno federal y la Secretario de Educación Pública (SEP), anunciaron una convocatoria para un debate nacional sobre la regulación en el uso de las tecnologías, redes sociales y plataformas digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes, con lo que se daría paso a reformas en la materia.