Kyiv: México, blanco de la desinformación rusa

Autoridades de Ucrania identifican a México como uno de los objetivos prioritarios de la maquinaria de desinformación del Kremlin, diseñada para erosionar el apoyo internacional a la defensa ucraniana.

Heorhii Tykhyi, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, advirtió en una rueda de prensa virtual que ven un esfuerzo del medio estatal ruso RT para expandir su presencia en el país mediante publicidad e instalaciones públicas.

En cuanto a la acusación rusa que intenta vincular a Ucrania con los cárteles mexicanos de la droga, la calificó como una estrategia de manipulación que busca influir en la percepción de los aliados, especialmente en Estados Unidos. Por el contrario, aseguró que existen pruebas de que armas rusas están llegando a grupos criminales y bandas ilegales en América Latina, en un intento de desestabilizar a la región.

El portavoz reiteró que Ucrania mantiene una invitación abierta para que los dirigentes de México visiten el país para que puedan observar la situación, sacar sus propias conclusiones y explorar perspectivas de cooperación mutuamente beneficiosa.

¿Espías rusos en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la presencia de agentes rusos en México e instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a dar a conocer las nacionalidades de los agentes extranjeros autorizados en el país.

“A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades, en general—. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, lleva… Si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la Embajada solicita, se hace el mismo procedimiento”, declaró en su conferencia de prensa.

El Departamento de Estado estadounidense señaló en su nuevo informe Cuba, la capital del comunismo del siglo 21, de 100 páginas publicado el lunes, la presencia de espías rusos en México como fuente de tensión bilateral.