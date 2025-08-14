Corto circuito en la Línea 2 del Metro obliga a suspender servicio de Tasqueña a Colegio Militar

Decenas de usuarios quedaron atrapados en el tramo entre San Antonio Abad y Pino Suárez, por lo que tuvieron que ser evacuados a pie.

Un cortocircuito en la interestación Pino Suárez – Zócalo del Metro de la Ciudad de México obligó a suspender el servicio en la Línea 2 de Colegio Militar a Tasqueña, informó el Servicio de Transporte Colectivo STC).

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, indicó que se revisa la zona de vías para detectar la falla. No obstante, negó que se haya registrado alguna explosión o incendio.

A través de redes sociales, el funcionario afirmó que tampoco se reporta alguna persona lesionada.

RTP ofrece servicio gratuito

Rubalcava indicó que debido a la suspensión del Metro, la Red de Transporte Público (RTP) brindará apoyo en ambos sentidos desde la estación Tasqueña hasta Colegio Militar, toda vez que de esta última estación a la terminal Cuatro Caminos sí está operando el Metro.