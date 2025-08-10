Metro CDMX recortará horario de servicio en Línea A por trabajos de mantenimiento nocturno

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo10 de agosto el servicio de trenes en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, concluirá de forma anticipada a las 22:00 horas debido a labores de mantenimiento.

De acuerdo con la administración del Metro, las últimas corridas partirán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas.

A partir de las 22:00 horas, se implementará un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Pantitlán–Santa Marta, con circulación en ambos sentidos.

La medida responde a trabajos en instalaciones electrónicas y eléctricas que se llevarán a cabo en el tramo Guelatao–Tepalcates, coordinados por técnicos del STC.

El Metro precisó que el servicio en la Línea A se reanudará mañana en su horario habitual, a las 5:00 horas, al igual que en el resto de las 12 líneas que conforman la red.