Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Metro CDMX recortará horario de servicio en Línea A por trabajos de mantenimiento nocturno

De acuerdo con la administración del Metro, las últimas corridas partirán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas. 

main image

Foto Archivo Cortesía STC.

Redacción El Economista

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo10 de agosto el servicio de trenes en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, concluirá de forma anticipada a las 22:00 horas debido a labores de mantenimiento.

De acuerdo con la administración del Metro, las últimas corridas partirán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas. 

A partir de las 22:00 horas, se implementará un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Pantitlán–Santa Marta, con circulación en ambos sentidos.

La medida responde a trabajos en instalaciones electrónicas y eléctricas que se llevarán a cabo en el tramo Guelatao–Tepalcates, coordinados por técnicos del STC.

El Metro precisó que el servicio en la Línea A se reanudará mañana en su horario habitual, a las 5:00 horas, al igual que en el resto de las 12 líneas que conforman la red.

Te puede interesar

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete