Consejo consultivo del Mecanismo de Protección pide reunión con Segob para abordar deficiencias

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitó una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar las deficiencias en la atención a personas beneficiarias y fortalecer las acciones preventivas frente a las agresiones crecientes contra comunicadores y activistas en el país.

A través de un comunicado difundido, el Consejo explicó que la reunión pretende priorizar el seguimiento a los esfuerzos estatales para modificar marcos legales que atentan contra la libertad de expresión, además de fortalecer el monitoreo y la evaluación de riesgos, y asegurar la adopción de medidas de protección colectivas, un punto pendiente en la agenda nacional de seguridad para periodistas y defensores.

Según el órgano consultivo, el nuevo encuentro también daría continuidad a una primera reunión celebrada el 12 de febrero, en la que se discutió la necesidad de garantizar suficiencia presupuestaria, fortalecer la protección preventiva y establecer una ruta de trabajo permanente con la Secretaría de Gobernación.

“Durante el 2025 el Consejo Consultivo ha seguido con detenimiento casos y procedimientos que requieren actuaciones más oportunas y decididas por parte del Mecanismo para garantizar las condiciones de seguridad y protección de las personas beneficiarias”, explicaron los firmantes en el documento compartido mediante redes sociales.

Además, manifestaron su preocupación por que se proporcione un apropiado plan de retorno o reubicación de las personas “a las que se le retiran las medidas de refugio, la integración de medidas de carácter político en los planes de protección y el debido reconocimiento y visibilidad de la labor que desempeñan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en todos los estados del país”.

También, el Consejo exhortó a las autoridades de la Junta de Gobierno del Mecanismo —integrada por dependencias federales como Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad— a mantener una participación activa en las mesas de trabajo, aportando análisis, criterios y recomendaciones que contribuyan a mejorar las medidas de protección.

Los firmantes, entre ellos Andrés Solís Álvarez, Araceli Salcedo Jiménez, Verónica Espinosa Villegas y Sara Méndez Morales, expresaron su confianza en que la reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación derive en acuerdos concretos y transparentes que permitan fortalecer la política pública de protección y garantizar la rendición de cuentas hacia personas, organizaciones y medios beneficiarios del Mecanismo.

Según la información oficial, con corte entre enero y agosto de 2025, había un total de 23 personas beneficiarias del Mecanismo (13 periodistas y 10 defensoras de derechos humanos), lo que significó una disminución del 92.83% en apenas dos años, luego de los 321 personas contabilizadas en 2023.