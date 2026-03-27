Consejeros salientes llaman a defender autonomía del INE

Las consejeras electorales Dania Ravel, Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera se despidieron del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de 9 años en el cargo.

Tras una sesión maratónica de más de 10 horas y siendo la última con un Consejo General completo, las y los integrantes del órgano electoral reconocieron y aplaudieron el desempeño y las posiciones durante las votaciones de estos tres consejeros que deberán dejar el cargo el próximo 4 de abril.

A su vez, las y el consejero salientes llamaron a defender la autonomía de esta instancia electoral, ello al criticar la persecución que enfrentan ante el proceso sancionador que se abrió en su contra por su voto sobre aplazar la Revocación de Mandato de Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Persecusión

“Lamento tan solo que por una cuestión evidentemente política sigue abierto un procedimiento administrativo a todas luces infundado, arbitrario y con vicios de venganza”, expresó la consejera Claudia Zavala.

Mientras que el consejero Jaime Rivera, alertó que la autonomía del INE no debe caer en debilitamientos pese a las presiones institucionales.

“Las y los consejeros no pueden ni deben ser sancionados ni siquiera investigados por las decisiones que toman de forma colegiada en el ejercicio de sus atribuciones ni por la forma que votan dentro del órgano colegiado”, añadió.

Además de enfatizó que “ha habido un asedio a la autonomía con el propósito de debilitar las capacidades de esta institución. El INE ha resistido varias intentonas de debilitamiento. Deberá seguir resistiendo”.

Por su parte, la consejera Dania Ravel subrayó que "esa decisión adoptada en un contexto extraordinario ha tenido consecuencias que persisten hasta el día de hoy, ya que quienes estamos por concluir nuestras funciones, enfrentamos un procedimiento, responsabilidades administrativas que aún se encuentra en su transición”.

Por otro lado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habló sobre el rumbo del Instituto una vez que concluyan sus labores estas tres consejerías.

"Es imperativo subrayar que esta etapa de renovación cobra un significado de la mayor relevancia, si dirigimos la mirada hacia el futuro inmediato. Estamos transitando hacia el inicio de los trabajos preparatorios del proceso electoral más grande y complejo que enfrentaremos como país", dijo.

Añadió que el INE tiene por delante la tarea de consolidar sus procesos, optimizar sus recursos y fortalecer hacer sus mecanismos de fiscalización, de capacitación y de organización electoral.

"La capacidad de respuesta del INE frente a los retos del futuro está hoy por hoy garantizada por su estructura permanente", agregó.