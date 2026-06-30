Hasta 90% de inundaciones en 2026, por la basura

La basura se ha convertido en uno de los principales factores que agravan las inundaciones en el Valle de México. La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, informó que entre ocho y nueve encharcamientos o inundaciones registrados este año han sido provocados directamente por la acumulación de residuos que obstruyen la infraestructura hidráulica.

Durante la conferencia "Pasado, presente y futuro del Drenaje Profundo del Valle de México", la funcionaria explicó que las brigadas de Conagua, así como las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, han documentado mediante videos cómo, una vez que se retira la basura que tapa coladeras o alcantarillas, el agua vuelve a fluir con normalidad.

Peraza Camacho alertó que la cantidad de residuos retirados del sistema de drenaje aumentó significativamente respecto al año anterior. Mientras en 2024 se extrajeron 56,855.2 toneladas de basura y se retiraron 651,258.36 metros cúbicos de azolve, durante 2025 las cifras aumentaron a 99,699.19 toneladas de residuos y 726,291.26 metros cúbicos de azolve, es decir un alza de 75% para la primera comparación y de 11.52% para el segundo.

En lo que va de 2026, añadió, ya se han retirado 3,741 toneladas de basura y 30,140 metros cúbicos de sedimentos.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en ríos, canales y alcantarillas, además de denunciar los tiraderos clandestinos ante las autoridades correspondientes.

Costo del desazolve

La funcionaria explicó que una de las principales estrategias para reducir el riesgo de inundaciones consiste en el desazolve permanente de ríos y canales.

Informó que este año Conagua destinó 312 millones de pesos para realizar trabajos de limpieza en 19 ríos, con el retiro previsto de 750,000 metros cúbicos de azolve a lo largo de 68 kilómetros.

Añadió que alrededor de 400 trabajadores del Organismo de Cuenca participan permanentemente en la operación y monitoreo de la infraestructura hidráulica durante la temporada de lluvias.

Explicó que cada año los ríos acumulan entre 30 centímetros y hasta un metro de sedimentos, lo que reduce considerablemente su capacidad hidráulica, de ahí la importancia de los trabajos de limpieza.

Sistema de drenaje profundo opera con capacidad reducida

Durante la misma conferencia, el presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS), Roberto González Ramírez, advirtió que el sistema de drenaje profundo sigue como una obra fundamental para evitar inundaciones, aunque varias de sus principales infraestructuras operan con capacidades menores a las originales debido al paso del tiempo.

Explicó que el sistema, inaugurado hace más de cinco décadas, cuenta actualmente con 272 kilómetros de túneles y obras asociadas, pero enfrenta nuevos retos derivados del crecimiento urbano y de lluvias cada vez más intensas.

Ante este escenario, consideró indispensable mantener inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la construcción del Dren General del Valle, una obra de aproximadamente 30 kilómetros que daría continuidad al túnel del Río de la Compañía, así como la conclusión del túnel Chimalhuacán II, actualmente inconcluso.

Asimismo, destacó que la tecnología para la excavación de túneles ha evolucionado considerablemente y que las nuevas tuneladoras incorporan inteligencia artificial, automatización y sistemas robotizados que permitirían construir obras hidráulicas con mayor eficiencia y seguridad.

Junio, el más lluvioso en cinco años

La directora general informó que junio de 2026 se perfila como el mes más lluvioso de los últimos cinco años en el Valle de México.

Precisó que hasta la fecha se han registrado 14 lluvias intensas, de las cuales 12 ocurrieron durante junio, lo que ha obligado a activar en igual número de ocasiones el Protocolo de Operación Conjunta del sistema de drenaje.

Indicó que la lluvia más intensa del año ocurrió el día previo a la conferencia y generó aproximadamente 70 millones de metros cúbicos de agua, superando los 49 millones de metros cúbicos registrados el 19 de junio.

Para dimensionar el volumen desalojado durante estos eventos, recordó que la tormenta del 29 de junio de 2025 movilizó 84.8 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a llenar 47 veces el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Almacenar y potabilizar

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Peraza Camacho afirmó que la solución de largo plazo para enfrentar la escasez de agua y reducir el envío de caudales hacia Hidalgo pasa por incrementar la capacidad de almacenamiento y potabilización del agua pluvial.

Indicó que Conagua no ha otorgado nuevas concesiones para perforación de pozos desde 2018 y que la estrategia se centra en la captación, regulación e infiltración del agua.

Como ejemplo mencionó la ampliación del vaso regulador de Casa Colorada Profunda, cuya capacidad pasó de 1.5 a 2 millones de metros cúbicos, además de la recuperación de la Laguna de Nabor Carrillo y otros cuerpos de regulación.