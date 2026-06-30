Inundaciones en Chalco: lluvia rebasa obras de contención y deja 70 viviendas afectadas

Las intensas lluvias registradas la tarde-noche del lunes 29 de junio en la parte alta de la cuenca de Chalco, sumadas a las precipitaciones que también se presentaron en la zona de unidades habitacionales, provocaron un escurrimiento extraordinario de agua y lodo que rebasó las obras de contención e inundó la unidad Pueblo Nuevo, donde alrededor de 70 viviendas resultaron afectadas, informó José Gerardo Hernández Carmona, síndico municipal y comisario del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) Chalco.

El funcionario explicó que la lluvia más intensa se concentró en la parte alta del municipio y generó una creciente repentina por el río Sacamulas, brazo del río San Rafael. Aunque en Pueblo Nuevo también llovió, señaló que el volumen de agua proveniente de la cuenca alta fue el que terminó por rebasar las represas de regulación, saturar el sistema de drenaje y arrastrar lodo hacia calles y viviendas.

De acuerdo con el balance preliminar, alrededor de 70 viviendas presentan distintos niveles de afectación, de las cuales cuatro registran daños de mayor magnitud. Además de Pueblo Nuevo, se reportaron escurrimientos menores en Los Héroes, San Juan y San Martín, principalmente en vialidades.

Aseguran se emitió una alerta; vecinos dicen que no fue suficiente

Hernández Carmona aseguró que el sistema de monitoreo instalado en la parte alta permitió detectar el incremento del caudal y emitir una alerta preventiva entre 20 y 30 minutos antes de que el agua llegara a la zona urbana. Añadió que brigadas municipales ya se encontraban desplegadas en el sitio para atender la emergencia.

Como parte de ese protocolo, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chalco publicó en sus redes sociales un aviso preventivo dirigido a habitantes de Pueblo Nuevo y la parte baja de San Martín Cuautlalpan, en el que advirtió sobre la intensa lluvia registrada en la zona alta y el incremento del nivel del agua en algunas vialidades.

En el mensaje recomendó a la población subir muebles, documentos y aparatos electrónicos a un lugar seguro, evitar transitar por calles inundadas, utilizar rutas alternas y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por varios vecinos entrevistados en el lugar, quienes aseguraron que no recibieron ninguna alerta y que la inundación los sorprendió cuando el nivel de la inundación avanzó por la entrada de la unidad y poco a poco a cada uno de los claustros afectados.

Los habitantes también expresaron su hartazgo al señalar que las inundaciones en Pueblo Nuevo son una constante, ya que, afirmaron durante cada temporada de lluvias el fraccionamiento se inunda al menos dos veces al año, por lo que consideraron insuficientes las acciones implementadas hasta ahora y exigieron una solución de fondo.

Conagua y autoridades estatales apoyan con maquinaria

Desde la noche del lunes, personal del Ayuntamiento de Chalco, del Gobierno del Estado de México y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene labores para retirar el lodo y restablecer el funcionamiento del drenaje.

De acuerdo con Hernández Carmona, en los trabajos participan excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, camiones de volteo y equipos de bombeo, además de brigadas médicas y personal de vacunación para prevenir riesgos sanitarios entre la población afectada.

Anuncian nuevas obras para reducir el riesgo de inundaciones

El síndico municipal sostuvo que las obras de retención construidas en la parte alta sí ayudaron a disminuir la fuerza del escurrimiento, pero fueron superadas por la intensidad de las lluvias registradas el lunes.

Como parte de las acciones preventivas, adelantó que el municipio proyecta construir seis nuevas obras de retención de agua, el doble de las existentes, en coordinación con los comisariados ejidales y las comunidades de la cuenca alta.

Aunque estimó que algunas medidas podrían ofrecer resultados en el corto plazo, reconoció que un esquema integral para reducir el riesgo de inundaciones requerirá inversiones y trabajos que se desarrollarán durante los próximos años.

Mientras continúan las labores de limpieza y la evaluación de daños, los habitantes de Pueblo Nuevo insisten en que la prioridad ya no es únicamente atender cada emergencia, sino resolver un problema que, afirman, se repite año tras año con la llegada de las lluvias.