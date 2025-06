CNTE rechaza propuesta del gobierno federal en Segob

En un pronunciamiento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó las respuestas ofrecidas por el gobierno federal a sus principales demandas, al considerar que son “insuficientes y nulas”, y acusó a la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de dar continuidad a políticas económicas neoliberales bajo un discurso progresista.

La CNTE, que desde el pasado 15 de mayo mantiene un paro nacional de labores y un plantón permanente en el Zócalo capitalino, de nueva cuenta informó que sus exigencias son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa Peña-AMLO, un incremento salarial del 100% y una reunión directa con la mandataria mexicana.

“La demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE, se hizo desde el inicio del sexenio de López Obrador, es decir, llevamos 7 años de haberlo planteado a los gobiernos de la autodenominada 4T. La actual presidenta prometió abrogarla durante su campaña como candidata. El argumento del gobierno pasado para no hacerlo, fue que no tenían mayoría calificada en el Congreso, ahora el argumento es que no hay dinero”, se explicó mediante un comunicado.

Según lo explicado por el magisterio disidente, alrededor del 80% del personal docente se encuentra bajo el régimen de cuentas individuales, lo que –afirma– ha eliminado en la práctica el derecho a una jubilación digna.

También cuestionó el mecanismo “colectivo interdisciplinario” propuesto por el gobierno, al considerar que no está orientado a eliminar el régimen de cuentas individuales.

Igualmente criticaron que las modificaciones unilaterales al sistema laboral magisterial no restauran derechos laborales previos a la reforma educativa, y denunciaron que el retorno al Décimo Transitorio solo beneficiaría a una minoría del magisterio.

Protestas violentas

Alrededor del mediodía, se realizó una reunión más entre la Comisión Única Negociadora de la CNTE y las autoridades federales, en las instalaciones de la Segob; sin embargo, mientras esta reunión transcurría, un grupo de personas encapuchadas intentó ingresar por la fuerza a las oficinas de la dependencia, y lanzó objetos contra el edificio, lo que provocó que personal de seguridad utilizara gas en aerosol para dispersarlos.

La CNTE se deslindó de los encapuchados y afirmó que no formaban parte de su movimiento. Incluso, algunos docentes intentaron calmar los disturbios. En respuesta, tanto la Secretaría de Gobernación como la SEP condenaron los actos de violencia y reiteraron su compromiso con el diálogo pacífico.