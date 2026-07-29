IA y talento: los retos que enfrentan las empresas familiares

Crecer será cada vez más difícil para las empresas familiares. Así lo considera el 62% de las empresas familiares en México, que identifican un entorno complicado marcado por cambios regulatorios, inseguridad e incertidumbre geopolítica durante los próximos 10 años.

De acuerdo con el reporte Global Family Business 2026, realizado por la consultora KPMG, las empresas familiares están preparándose para sobresalir, ya sea con la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), planes de sucesión y/o temas de gobernanza.

En este contexto, las empresas familiares consideran ser más unidas tanto en la relación con el negocio como en la cuestión familiar y esto se refleja en la manera de innovar y adaptarse a los cambios del mercado, ya que 77% considera que esta unión crea una ventaja competitiva.

Las empresas familiares en México cuentan con atributos que pueden representar una ventaja competitiva, entre ellos la visión de largo plazo, la alineación entre la familia y el negocio”, menciona Jesús Luna, socio líder de Private Enterprise de KPMG México.

Sin embargo, el especialista menciona que estas empresas aún se encuentran en proceso para capitalizar estas fortalezas, por lo que requieren empeñarse más en sus estrategias tecnológicas y de gestión de talento.

El reto de implementar la IA

Ir a la par de los avances tecnológicos se convierte en una ventaja competitiva para las empresas familiares, pero la realidad es que es una de las principales brechas que enfrentan.

Un ejemplo de ello es el uso de la Inteligencia Artificial, ya que no solo basta con obtenerla, sino tener identificadas áreas donde se pueda aprovechar. Pero, sin una estrategia clara, las organizaciones no solo se quedan atrás, sino que también implica una pérdida de recursos.

En este contexto, el 34% de las empresas considera que la estrategia y la implementación de la IA se ha convertido en un reto para su crecimiento.

Aunado a que 22% no cuenta con algún proceso que utilice esta herramienta. Entre los motivos está que no la consideran relevante, conocen su importancia pero no hay una intención de usarla y no tienen claro por dónde empezar.

Mientras que aquellas empresas familiares que usan la IA, la mayoría no cuentan con lineamientos en su uso. Este aspecto gana relevancia debido a que al no tener reglas claras, la empresa puede estar expuesta a riesgos relacionados con la protección de datos y ciberseguridad.

En este sentido, sólo el 9% de las empresas cuenta con políticas de gobernanza en el uso de la IA y 55% se encuentra en proceso para establecerlas.

Personal capacitado, otro reto

A la par, para que las herramientas tecnológicas como la IA puedan ejecutarse adecuadamente, también se requiere de personal capacitado; sin embargo, encontrar talento con habilidades técnicas especializadas cada vez es más complicado para las empresas.

En la actualidad, el 45% de las empresas familiares en México mencionan que atraer talento externo que se adecue a sus necesidades representa un desafío.

De acuerdo con el estudio, las empresas familiares tienen el doble reto de tener talento de alta calidad y crear condiciones adecuadas para evitar la rotación. Estos problemas se intensifican cuando se presentan las diferencias generacionales que existen dentro de las organizaciones, debido a que cada una tiene un punto de vista distinto.

Preparación de las empresas

Para mantenerse competitivas, las empresas familiares se encuentran trabajando en estrategias de crecimiento para los próximos cinco a diez años. Dicha estrategia tiene una visión positiva en la mayoría de las empresas, debido a que 79% considera que su crecimiento superará a su competencia en ese periodo.

Acerca de la gestión de la empresa, se proyecta que en 2035 sea operado por un miembro externo, así lo menciona el 33% de las empresas mexicanas.

Esto puede deberse a que las empresas crecen y diversifican sus operaciones, lo que ocasiona que evolucionen sus modelos de gestión y estructuras organizacionales y la sucesión ya no se enfoque en un parentesco familiar, sino en las capacidades de los candidatos.

“En muchos casos, las empresas familiares crecen de manera orgánica, incorporando nuevas entidades conforme surgen oportunidades de negocio y en consecuencia, desarrollan estructuras corporativas cada vez más complejas integradas por múltiples sociedades con esquemas de propiedad independiente”, se menciona en el reporte.

Por ello, aunque las empresas familiares se mantienen unidas, también consideran que el desarrollo depende del talento preparado y actualizado, y con esto, mejorar sus estrategias para mitigar la brecha en la implementación de tecnología para prolongar su esperanza de vida.