Rusia acusa al fundador de Telegram de facilitar las actividades ⁠terroristas

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus ⁠siglas en ruso) dijo este miércoles que había imputado al fundador de Telegram, Pável Dúrov, por facilitar actividades ⁠terroristas y que había dictado ⁠una orden de detención internacional contra él.

El FSB señaló que los cargos se referían a la negativa de Telegram a eliminar material "utilizado por los servicios especiales ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y operaciones de ciberfraude dentro de la Federación Rusa".

Ni Dúrov ni Telegram hicieron comentarios al respecto de inmediato.

Telegram, una aplicación de mensajería cifrada fundada en 2013, afirma tener más de mil millones de usuarios y es ampliamente utilizada por ambos bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rusia ha intentado en repetidas ocasiones restringir el uso de Telegram en los últimos años, promoviendo su propio servicio de mensajería MAX, respaldado por el Estado.

Dúrov, que nació en ⁠Rusia, pero ahora posee pasaportes ⁠de Emiratos Árabes Unidos y ⁠de Francia, fundó el equivalente ruso de Facebook, VKontakte, antes de ⁠vender su participación restante en 2014 ante la presión de las autoridades rusas.

Las autoridades francesas están investigando a Dúrov por las acusaciones de que Telegram no combatió adecuadamente la actividad delictiva en la plataforma y no cooperó lo suficiente con las solicitudes de las fuerzas del orden. ⁠Dúrov niega haber cometido ninguna irregularidad.