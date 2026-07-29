Telefónica eleva su objetivo de flujo de caja gracias a sus negocios en Brasil y España

El grupo español de telecomunicaciones Telefónica elevó su objetivo de flujo de caja operativo para 2026 tras anunciar un aumento del beneficio bruto de explotación ajustado ⁠en el segundo trimestre, impulsado por el crecimiento ⁠de sus negocios en España y Brasil.

La empresa anunció este miércoles que ahora prevé que el flujo de caja operativo ajustado, tras arrendamientos, crezca más de un 3% este año a tipos de cambio constantes, frente a la previsión anterior de un crecimiento superior al 2 por ciento.

"Este es quizás el parámetro más ​importante en una empresa de telecomunicaciones, ya que refleja el funcionamiento del negocio core", dijo el consejero delegado, Marc Murtra, en un comunicado.

Telefónica también mantuvo sus previsiones para todo el año en cuanto al crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto de explotación ajustado, situadas entre el 1.5% y el 2.5%, con una inversión en activos fijos equivalente a alrededor del 12% de los ingresos y un flujo de caja libre de unos 3,000 millones de euros (3,420 millones de dólares).

El beneficio bruto de explotación supera las previsiones de los analistas

La empresa indicó que el beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones aumentó un 6.4%, hasta alcanzar los 2,930 millones de euros (3,340 millones de dólares), entre abril y junio, superando la previsión consensuada de los analistas, que se situaba en 2.890 millones de euros.

Sin embargo, añadió que el beneficio neto del segundo trimestre se vio lastrado por una provisión de 265 millones de euros destinada a la reestructuración de su filial alemana.

España y Brasil lideraron el impulso operativo de Telefónica, y la filial española aceleró su crecimiento gracias a unos sólidos indicadores de clientes, una baja tasa de cancelación de contratos y la expansión de la base de contratos de telefonía móvil.

El negocio de Telefónica en Brasil también superó la inflación, impulsado por unos niveles de acceso récord, la rápida adopción de ⁠su oferta convergente "Vivo Total" y una mayor rentabilidad. Alemania siguió bajo presión, ⁠ya que los ingresos y el ebitda ajustado disminuyeron, aunque ⁠se registraron más clientes de contratos de telefonía móvil.

En Reino Unido, VMO2 afirmó que los resultados del primer semestre la mantenían en ⁠el buen camino para cumplir sus previsiones para 2026.

La deuda financiera neta se reduce

La empresa registró una pérdida neta de 338 millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone una reducción del 75% respecto al mismo periodo de 2025, tras asumir un impacto de 1,000 millones de euros derivado de la venta de su negocio chileno y de la reestructuración de Telefónica Alemania.

La deuda financiera neta se redujo un 8.4% interanual hasta situarse en 25,280 millones de euros a finales de junio, lo que redujo el ratio de apalancamiento a 2.68 veces el ebitda ajustado, frente a las 2.78 veces registradas ⁠a finales de 2025. Telefónica sigue teniendo como objetivo alcanzar un ratio de 2.5 veces para 2028.

Asimismo, confirmó un dividendo en efectivo para 2026 de 0.15 euros por acción, pagadero en junio de 2027.