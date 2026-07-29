BMW planea recortar 8,000 empleos; dará salidas voluntarias a la mitad de su personal en Alemania

El fabricante de automóviles BMW ofrecerá a casi la mitad de su personal en Alemania la posibilidad de acogerse a un plan de salidas voluntarias en un intento de recortar 8,000 empleos para finales de 2027, indicó este miércoles a la AFP una fuente de la empresa.

Unos 40,000 de los 85,000 empleados de BMW en el país europeo recibirán a partir de octubre una oferta de salida voluntaria, en el marco de un plan que ilustra una vez más la crisis de la industria automovilística alemana, golpeada en particular por la competencia china en el segmento eléctrico.

Los trabajadores de las líneas de producción quedarán al margen de los recortes.

"La plantilla se reducirá finalmente en unas 8,000 personas de aquí a finales de 2027", indicó a la AFP una fuente interna de BMW informada de este plan.

BMW emplea a unas 154,000 personas en todo el mundo y la oferta estaría disponible para los empleados alemanes en puestos de oficina, señaló la fuente.

El plan tardó unas seis semanas en negociarse entre la junta directiva y el comité de empresa de BMW, añadió la fuente.

Afectados por márgenes más estrechos en la venta de vehículos eléctricos, aranceles estadounidenses y, sobre todo, una intensa competencia china, los fabricantes de automóviles alemanes han buscado reducir sus costes generales.

Volkswagen está sopesando hasta 100,000 recortes de empleo en sus 10 marcas y Mercedes-Benz tiene su propio programa de bajas voluntarias.

BMW se consideraba ampliamente como la marca que mejor había capeado el temporal frente a sus rivales alemanes.

El grupo decidió desde el principio mantener opciones de gasolina y diésel para sus clientes, lo que le evitó costosos cambios de estrategia al mismo tiempo que crecían sus ventas de vehículos eléctricos.

Pero este fabricante de automóviles emitió el mes pasado una sorprendente advertencia sobre beneficios, señalando que el negocio en China estaba resultando incluso peor de lo esperado en medio de una feroz competencia y una economía débil.

Las entregas de vehículos de BMW en China ya estaban el año pasado en su nivel más bajo desde 2017 y cayeron un 30% interanual en los tres meses hasta junio.