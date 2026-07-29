Regulador británico investiga a Microsoft por angañar en sus suscripciones a 365

El ⁠organismo regulador de la competencia de Reino Unido ha ⁠anunciado que investigará a Microsoft para determinar si indujo a error a los clientes particulares y los de paquetes familiares al comercializar ⁠los planes de suscripción de ⁠su popular producto Microsoft 365, lo que los llevó a pagar de más.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que la investigación se centrará en la incorporación por parte de Microsoft de su asistente de IA, Copilot, a las suscripciones de Microsoft 365.

Inicialmente, a los clientes particulares y de planes familiares se les ofreció Copilot sin costo adicional, pero algunos se encontraron posteriormente con suscripciones más caras al renovarlas.

"La investigación analizará si se facilitó a los clientes información clave sobre los planes y la diferencia de costo para que pudieran comprender las opciones disponibles antes de tomar una decisión", señaló la CMA en un comunicado.

La CMA señaló que, si bien apoyaba la adopción de la IA en todo el país, los clientes siempre necesitaban información clara y oportuna.

Microsoft no ⁠respondió de inmediato a una solicitud ⁠de comentarios.

Microsoft se enfrenta a ⁠numerosas investigaciones en materia de competencia a nivel mundial, centradas en su ⁠software empresarial, la computación en la nube y sus alianzas en el ámbito de la IA, y la propia CMA inició en mayo una investigación sobre su posición dominante en el sector del software empresarial.

Las autoridades de Australia e Italia también están investigando a Microsoft en relación con la información facilitada a los clientes en el ⁠momento de la renovación de los planes, señaló la CMA.