La CNTE instala plantón en San Lázaro; prometen no bloquear vialidades en la CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han instalado un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, como parte de su paro de 48 horas.

Previamente, los manifestantes llegaron al Zócalo capitalino e intentaron derribar las vallas que rodean Palacio Nacional para sostener un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, agentes de seguridad los contuvieron y repelieron con extintores y presuntos polvos irritantes.

Enfrentamiento de la CNTE con elementos de seguridad en el Zócalo de la CDMX.Foto EE: Cortesía

La convocatoria magisterial concentra a docentes de Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y la Ciudad de México, quienes exigen -principalmente- la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reinstalación de la mesa de diálogo con el Ejecutivo federal.

Como parte de su Jornada Nacional de Lucha de 48 de Horas, los integrantes de la CNTE también han exhortado a su gremio a tomar casetas y oficinas gubernamentales del país, a fin de dar celeridad a la atención de sus demandas.

Demandas de la CNTE

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales CNTE convoca a paro estos días.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Egresos 2026.

Sheinbaum responde a la CNTE

Luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaran derribar las vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene mesas de diálogo abiertas en distintos estados del país y cuestionó la necesidad de las recientes movilizaciones.

“Siempre ha habido diálogo. Ha habido mesas de trabajo en Oaxaca, Chiapas y en todos los estados”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. “Incluso ha habido muchos apoyos a maestras, maestros y estudiantes”, agregó.

¿La CNTE tomará a la CDMX y bloqueará vialidades como en otras ocasiones?

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, informó que a diferencia de otras ocasiones, esta vez no bloquearán vialidades, pero sí estarán en paro dos días seguidos.

Adelantó en entrevista con el periodista Carlos Zuñiga que el 22 de noviembre su Asamblea Nacional definirá si la movilización toma otro carácter.

La SSC-CDMX cierra el paso al tránsito ante la presencia de manifestantes de la CNTE.Foto EE: Cortesía

En este tenor, insistió en que el Gobierno federal ha incumplido los compromisos acordados e incluso nunca ocurrió un diálogo real con los profesores. Asimismo, denunció que las autoridades les han aplicado descuentos y otras sanciones a quienes han participado en las movilizaciones anunciadas con anticipación.