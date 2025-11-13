Sheinbaum responde a la CNTE tras intento de portazo en Palacio Nacional: "Siempre ha habido diálogo", dice

Luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaran derribar las vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene mesas de diálogo abiertas en distintos estados del país y cuestionó la necesidad de las recientes movilizaciones.

“Siempre ha habido diálogo. Ha habido mesas de trabajo en Oaxaca, Chiapas y en todos los estados”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina. “Incluso ha habido muchos apoyos a maestras, maestros y estudiantes”, agregó.

Las declaraciones de la primera mandataria se dieron después de los enfrentamientos entre docentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes, según videos que circularon en redes sociales, utilizaron polvo de extintores y gas pimienta para contener a los manifestantes que se concentraron en las vallas colocadas frente a Palacio Nacional.

Tras el altercado entre elementos de seguridad y los docentes, estos últimos emprendieron marcha hacia la Cámara de Diputados, como se tenía planeado en su plan de paro de 48 horas, donde se instalarías un plantón permanente.

Los maestros, provenientes de Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y la Ciudad de México, exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reinstalación de la mesa de diálogo con el Ejecutivo federal, como parte de su Jornada Nacional de Lucha de 48 horas.

Sheinbaum también cuestionó la necesidad de la movilización de los docentes afiliados a la Coordinadora y menos “a dos días de la manifestación de la derecha”, esto en relación a la marcha de la Generación Z, la cual está convocada para realizarse en calles del Centro Histórico, el próximo 15 de noviembre.