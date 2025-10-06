Clara Brugada pone en marcha seis nuevas plantas del programa "Agua Bienestar"

Con las nuevas plantas se alcanza una producción de 12 mil garrafones diarios que se distribuyen en 400 colonias, en beneficio de más de 250 mil personas

Suman 11 instalaciones que operan en distintas alcaldías; la meta este año es llegar a 13 plantas, con la finalidad de generar 120 mil garrafones

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de seis nuevas plantas del programa Agua Bienestar, con las que ya suman 11 instalaciones en operación distribuidas en distintas alcaldías.

Con esta ampliación, el programa alcanza una producción de 12 mil garrafones diarios —72 mil semanales— que se distribuyen de manera gratuita en 400 colonias, en beneficio de más de 250 mil personas, quienes pagan 5 pesos por cada garrafón.

Durante la presentación en la potabilizadora Ciudad Deportiva 1, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, Brugada Molina destacó que Agua Bienestar es una de las estrategias más importantes de su gobierno, orientada a garantizar el acceso equitativo al agua potable en los hogares donde más se necesita.

“Agua Bienestar va para las familias que más gastan en agua, que son las que menos tienen. Nosotros concebimos que el agua no es una mercancía, sino un derecho, y eso significa hacer todo lo posible para que una botella o un garrafón no implique un gasto tan alto del salario familiar”, señaló.

La mandataria capitalina explicó que este programa es parte de una política integral de justicia hídrica y social, mediante la cual se busca reducir desigualdades históricas, mejorar la salud pública y asegurar que el agua purificada sea accesible para toda la población.

Asimismo, anunció que para diciembre estarán en funcionamiento 13 plantas con capacidad de producir 20 mil garrafones diarios —120 mil semanales—, que se distribuirán con 37 vehículos en 700 colonias de la capital.

Subrayó los avances del plan de infraestructura hídrica que impulsa su administración, enfocado en la rehabilitación de pozos, redistribución del recurso y obras hidráulicas que fortalecen la red de abastecimiento.

Destacó que el Sistema Cutzamala alcanzó 92 por ciento de llenado, y podría llegar hasta 96 por ciento en las próximas semanas, lo que ha permitido mejorar el suministro en diversas alcaldías. En Iztapalapa, por ejemplo, el abasto aumentó de cinco a 13 horas diarias gracias a la coordinación con la comunidad.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que las nuevas plantas se ubican en Iztapalapa, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Coyoacán, y operan con sistemas modernos de filtración y purificación certificados.

Detalló que cada unidad de transporte tiene capacidad para trasladar hasta 600 garrafones al día, lo que permite mantener una distribución constante en los puntos de entrega.

Por su parte, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, destacó que el programa ofrece agua purificada de alta calidad a un costo simbólico de cinco pesos por garrafón, frente a los 60 o 75 que cobran las marcas comerciales.

Subrayó que este esfuerzo contribuye directamente al bienestar económico de las familias trabajadoras y demuestra que el acceso al agua puede garantizarse sin intermediarios ni especulación.