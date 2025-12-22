La CFE mantiene su liderazgo en la generación hidroeléctrica

En los primeros seis meses de 2025, generaron 24% más que en el primer semestre de 2024. Elevaron la proporción de energía limpia generada por la CFE, del 23.4% al 28.6%.

Al reducir la dependencia de combustóleo y diésel, permitieron disminuir en 7% las emisiones de CO₂. Redujeron en 5% la generación con carbón.

Las 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han consolidado la generación hidroeléctrica como una pieza fundamental en el ámbito energético de México. Además de aportar energía limpia y confiable, aportan servicios esenciales como regulación hídrica, riego y abasto de agua potable.

Las hidroeléctricas de la CFE ya representaban 12,143.36 MW, 12% de la capacidad total de generación del país. En 2021, mediante un programa para modernizarlas y rehabilitarlas, se les incorporaron turbinas, generadores y transformadores de última generación. Hoy se ha incrementado su capacidad de generación en 535.6 MW, con una inversión cercana a 1,553 millones de dólares. Los nuevos equipos y componentes están sujetos a actualización continua.

Foto: Cortesía CFE

El manejo estratégico de los principales embalses a cargo de la CFE ha conseguido una de las mayores reservas de energía hidráulica registradas en los últimos 25 años, lo cual garantiza la confiabilidad operativa del SEN para el verano de 2026.

En el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025 - 2030, las obras de modernización y rehabilitación de hidroeléctricas continuarán, hasta 2028, en 23 Unidades Generadoras de las Centrales Hidroeléctricas Infiernillo, El Caracol, La Villita, Zimapán, Portezuelo I y II, Angostura, Malpaso, Peñitas, Mazatepec, Minas y Encanto. Se adicionaron 89.2 MW a su capacidad instalada, bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Generación Hidroeléctrica (CNGH).

Foto: Cortesía CFE

Las centrales hidroeléctricas están entre los principales recursos renovables de México:

Alta eficiencia energética: la transformación del agua en electricidad alcanza eficiencias superiores al 90 %.

la transformación del agua en electricidad alcanza eficiencias superiores al 90 %. Flexibilidad y confiabilidad: pueden responder rápidamente a fluctuaciones en la demanda del Sistema Eléctrico Nacional; actúan como reserva firme de energía.

pueden responder rápidamente a fluctuaciones en la demanda del Sistema Eléctrico Nacional; actúan como reserva firme de energía. Seguridad hídrica: contribuyen al control de avenidas durante lluvias intensas. Garantizan caudales ecológicos y abastecimiento hídrico.

contribuyen al control de avenidas durante lluvias intensas. Garantizan caudales ecológicos y abastecimiento hídrico. Larga vida útil: están diseñadas para operar al menos 50 años y, gracias a sus repotenciaciones y modernizaciones, operarán por cinco décadas más – son obras monumentales que, en algunos casos, tienen más de 60 años–.

Durante la temporada de lluvias, se mantuvo una coordinación estrecha con las dependencias federales y estatales responsables del manejo de agua y protección civil, con el objetivo de minimizar riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de las principales presas y garantizar su seguridad. De esta manera, se abrieron de manera controlada los vertedores de las centrales Zimapán, Santa Rosa, La Yesca, Mazatepec y Chilapan, y se realizó el turbinado de la Central Hidroeléctrica Peñitas.

Foto: Cortesía CFE

La CFE demuestra que mediante inversión estratégica, capacidad de respuesta y visión a largo plazo, las hidroeléctricas seguirán siendo un pilar esencial para garantizar el suministro eléctrico, proteger el medio ambiente y contribuir al bienestar nacional. Está comprometida con modernizar y consolidar esta fuente de energía limpia.