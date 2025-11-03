CDMX activa alertas naraja y amarilla por pronóstico de bajas temperaturas

La Ciudad de México registrará temperaturas bajas durante la noche de este lunes y la madrugada y mañana del 4 de noviembre ante la presencia del frente frío número 12, advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló en su reporte de las 18:00 horas de este lunes que la masa de aire frío mantendrá las bajas temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, con "heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central", así como descenso de temperaturas en el sureste y la península de Yucatán.

Ante este pronóstico, las autoridades de la CDMX activaron Alerta Naranja para las alcaldías de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se estiman que se registrarán temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 22:00 horas de este 3 de noviembre y las 8:00 horas del martes.

En tanto que para las alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se activó la Alerta Amarilla, en donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius (°C).

El SMN también pronosticó, para esta noche y madrugada del martes, lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias puntuales en Chiapas y Tabasco, ocasionadas por el paso del frente frío número 12, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical.

Continuará evento de "Norte"

El SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que también se prevé que continuará el evento de "Norte" muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Prevén Chubascos dispersos

En tanto, el SMN pronosticó que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México generarán lluvias dispersas con descargas eléctricas en Jalisco, Colima Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones aisladas en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.

SMN pronostica bajas temperaturas:

El pronóstico de temperaturas mínimas para el martes 4 de noviembre en territorio mexicano según el SMN es de: