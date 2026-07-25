Educación militar en escuelas del nivel básico o campamentos de verano no está autorizada: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que en México no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Precisó que la educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica, ni existe ninguna institución educativa de dicho tipo educativo que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar.

La reacción surge tras el lamentable fallecimiento de Dafne Zapata, niña de 13 años, durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En este tenor, la SEP condenó enérgicamente y rechazó cualquier tipo de maltrato, trato inhumano, cruel o degradante que vulnere la dignidad y los derechos de los menores de edad.

“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta “educación militar”, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, expresó el secretario de Educación Pública (SE), Mario Delgado Carrillo.

Añadió que “este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”.

Respecto al caso de la pequeña de 13 años de edad, el funcionario indicó que se tomarán las medidas conducentes contra la institución involucrada, toda vez que incurrió en actos violatorios de derechos humanos.

“El derecho a la educación se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, dando origen a la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”.

Mario Delgado Carrillo sostuvo que niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora.

Educación básica debe estar apegada a una visión humanística

En consonancia con ello, los planes y programas de estudio se construyeron desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, orientada a formar personas participativas que impulsen procesos de innovación y mejoramiento social, cultural y político mediante el pensamiento crítico y la argumentación fundada”, enfatizó.

Para la SEP bajo esa perspectiva, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.

Ello obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica.