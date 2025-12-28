Capturan a siete por ataque en bares en Chiapas

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras el ataque armado perpetrado contra dos bares en el municipio de Villaflores, la madrugada del sábado, 27 de diciembre, ocho personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales una fue localizada sin vida. Además, confirmó la detención de siete presuntos responsables, así como el aseguramiento de armas y vehículos, en acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Mediante un comunicado conjunto con el titular de la SSP, Óscar Aparicio Avendaño, Llaven Abarca detalló que la víctima localizada sin vida fue identificada como Sergio Enrique “N”, uno de los hombres reportados como desaparecidos tras el atentado contra los establecimientos.

Por su parte, Aparicio Avendaño informó que durante los operativos se detuvo a siete personas, a quienes se les aseguraron dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos. De estos últimos, tres eran patrullas clonadas del Ejército Mexicano. Asimismo, las autoridades lograron el rescate de una persona, quien ya fue reunida con sus familiares.

Las autoridades desplegaron 500 elementos, dos helicópteros y un avión no tripulado en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas, además del uso de herramientas tecnológicas de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación. El operativo permanece activo para localizar a las personas desaparecidas y reforzar la seguridad en la zona.

Investigaciones

Llaven Abarca reiteró que, tras las primeras pesquisas, se estableció que el móvil principal del ataque es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas que operan en la región. Precisó que los agresores ingresaron en tres camionetas a Villaflores alrededor de las 3:00 horas, mediante un video que compartió la fiscalía el pasado sábado.

Finalmente, el fiscal general y el secretario de seguridad del pueblo garantizaron que no habrá impunidad.