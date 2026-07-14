Aprieta EU a Cuba

Es un hecho que las presiones de Washington han forzado a la dictadura castrista a hacer drásticos ajustes a sus políticas públicas económicas y sociales; pero también lo es que México no puede dejar de participar en la eventual transición en Cuba.

Es de interés nacional que las políticas de la relación que tiene el gobierno mexicano con La Habana, se ajusten a las circunstancias nuevas, al tiempo que ratifican su derecho a proteger su otra frontera, la marítima, a pesar de Washington.

Astuta, pero firme, tendrá que ser nuestra diplomacia para defender el derecho de México a tener presencia en un proceso de transición de impredecibles consecuencias causado por las presiones de Washington contra el régimen comunista de Cuba.

¿Ayotzinapa contra Sedena?

Uno de los riesgos de que haya más continuidad que cambio en algunos sectores de la administración pública es que el actual gobierno, para atender los reclamos de los padres de los normalistas asesinados en Iguala en 2014 y sus asesores, empeñados hacer responsable el Ejército por la tragedia.

La dimensión del problema es que se ha obligado a Sedena a emitir un comunicado oficial en el cual aclaran que sus cuarteles han estado abiertos al escrutinio de los familiares de los normalistas y rechazan las acusaciones.

La situación confirma la sabiduría del proverbio popular que advierte que “no se pueden tocar las campanas y andar en la procesión”, o sea, no se puede, sin afectar a Sedena, apoyar los reclamos hechos por los que en el sexenio pasado propiciaron la libertad de los asesinos encarcelados, a quienes ya no se puede juzgar por su crimen.

“La Escuela es nuestra” no rinde cuentas

Anunció el Gobierno de la República una gigantesca inversión de casi 59 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas

públicas, así, dijeron, mejorar los planteles, al tiempo que fortalece para los niños y jóvenes su derecho a la educación.

Explicaron que esta inversión en las escuelas de todo México es sólo el monto de la partida del presupuesto federal, aparte de lo que actualmente gastan los gobiernos de las entidades, precisando la inversión se hará a través del programa “la escuela es nuestra”, creado a nivel nacional desde el pasado sexenio.

Como tantos otros programas, anuncian que “los recursos se entregarán de manera directa a madres y padres de familia para que en asambleas decidan cómo mejorar los planteles”; pero no precisan qué métodos de control aplicarán para evitar que no se malgasten los presupuestos en más de 200 mil escuelas públicas en todo México.

NOTAS EN REMOLINO

Interesante hipótesis la del periodista que afirma que, por el diferendo por el caso de Rubén Rocha Moya, a Kenneth Salazar, embajador estadunidense durante el pasado sexenio, se le puede decir lo que no le pueden decir al gobierno del Presidente Trump … La especulación está en plena marcha en la Cámara de Diputados por la eventual elección del legislador o legisladora preside la mesa directiva. Con su mayoría se puede dar el lujo de elegir a alguien de la oposición, como ocurrió en la actual legislatura presidida por la panista Kenia López Rabadán … A la crítica del senador Manlio Fabio Beltrones al hecho de que no cede la deuda pública, el Partido Oficial responde con el rancio argumento del Fobaproa, claro, con la apropiada versión morenista … Lapidaria frase de John Kenneth Galbraith: “Bajo el capitalismo el hombre explota al hombre; bajo el comunismo, es justo lo contrario” …