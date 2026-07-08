La NEM consolida avances en preescolar, primaria y secundaria al cierre del ciclo escolar 2025-2026: Mario Delgado

El titular de la SEP señaló que se desarrollaron estrategias pedagógicas innovadoras, mejores materiales educativos y un acompañamiento permanente a las comunidades escolares

Informó que en preescolar se atendió a 3.8 millones de alumnos; en primaria a 12.5 millones de estudiantes, mientras que en secundaria a 6.3 millones de adolescentes

Los resultados alcanzados en reflejan el fortalecimiento de una política pública orientada a garantizar el derecho a una educación humanista, inclusiva, intercultural y con arraigo comunitario, destacó

En el marco del cierre del ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida como un modelo educativo que coloca en el centro el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, gracias al compromiso de maestras, maestros, directivos, familias y autoridades educativas de todo el país.

El titular de la SEP señaló que los resultados alcanzados en Educación Básica reflejan el fortalecimiento de una política pública impulsada por la Presidenta de México, orientada a garantizar el derecho a una educación humanista, inclusiva, intercultural y con profundo arraigo comunitario, mediante estrategias pedagógicas innovadoras, mejores materiales educativos y un acompañamiento permanente a las comunidades escolares.

Con información de la Subsecretaría de Educación Básica, a cargo de Noemí Juárez Pérez, el titular de la SEP informó que, en educación preescolar, durante el ciclo escolar se atendió a 3.8 millones de niñas y niños, alcanzando una cobertura de 61.5 por ciento de la población de entre tres y cinco años. Delgado Carrillo destacó que, además de ampliar la atención educativa, se fortalecieron las prácticas pedagógicas mediante espacios nacionales de formación dirigidos al personal docente, entre ellos la Reunión Nacional para la Primera Infancia, en la que especialistas internacionales compartieron experiencias para enriquecer la implementación de la NEM.

Asimismo, destacó que, se desarrolló el conversatorio “Experiencias de aprendizaje novedosas en las aulas de preescolar: la metodología STEM”, con el propósito de acercar nuevas herramientas didácticas al trabajo cotidiano en las aulas.

También dijo, se aplicó una Encuesta Nacional sobre Habilidades Socioemocionales, en la que participaron aproximadamente 93 mil docentes y directoras. La información recabada permitirá diseñar políticas públicas y estrategias pedagógicas cada vez más pertinentes para favorecer el desarrollo integral de la niñez. Paralelamente, se impulsaron materiales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como contenidos del programa Semilleros de la Honestidad, alineados plenamente con los principios de la NEM.

Respecto a la educación primaria, Delgado Carrillo informó que este nivel concentró una matrícula de 12.5 millones de estudiantes, con una cobertura de 98 por ciento, lo que representa una atención prácticamente universal para las niñas y los niños de seis a once años. Destacó que las comunidades escolares fortalecieron estrategias centradas en el aprendizaje contextualizado, el trabajo por proyectos, la colaboración entre estudiantes y la incorporación de los saberes comunitarios como parte del proceso educativo, favoreciendo que las y los alumnos desarrollen conocimientos útiles para comprender y transformar su realidad.

Subrayó que uno de los principales logros del ciclo escolar fue la entrega de un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022, con el propósito de consolidar su implementación y la apropiación de la NEM. A través del trabajo colegiado, la elaboración de programas analíticos, el codiseño curricular y la planeación didáctica contextualizada, las escuelas fortalecieron una enseñanza más cercana a las necesidades de cada comunidad.

El secretario destacó, además, las acciones emprendidas para favorecer el bienestar integral de las comunidades escolares mediante materiales educativos sobre alimentación saludable, educación integral en sexualidad, prevención del acoso escolar y del abuso sexual, igualdad de género, cultura de paz, educación ambiental, pensamiento científico y matemático, así como prácticas sociales del lenguaje. Estas acciones estuvieron acompañadas de orientaciones dirigidas tanto al personal docente como a las familias, fortaleciendo entornos escolares más seguros, inclusivos y saludables.

Asimismo, informó que durante este ciclo escolar se produjeron 155.6 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), distribuidos en beneficio de 24.1 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes. Además, se actualizaron materiales para pueblos indígenas y afromexicanos y se fortaleció la educación intercultural mediante nuevos libros y programas de formación docente.

En educación secundaria, el titular de la SEP destacó que la matrícula alcanzó 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura de 93.9 por ciento, consolidando una elevada participación de las y los adolescentes en este nivel educativo. Durante el ciclo escolar se fortaleció la apropiación del Programa de Estudio de la Fase 6 mediante coloquios nacionales, conversatorios especializados, reuniones académicas y la elaboración de nuevos cuadernillos, orientaciones didácticas y materiales de apoyo para el docente.

Añadió que uno de los ejes prioritarios fue la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia. Para ello, se fortaleció la participación de la SEP en estrategias nacionales orientadas a prevenir la violencia y el embarazo adolescente, así como a promover la igualdad sustantiva, la cultura de paz y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo coordinado con diversas instituciones del Gobierno de México.

Asimismo, sobresalen la organización del Coloquio Nacional por los Cien Años de la Educación Secundaria; el Foro Nacional hacia una Estrategia para la Permanencia Escolar; la elaboración de materiales curriculares, y el fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés.

Delgado Carrillo afirmó que el cierre del ciclo escolar confirma que la NEM avanza con paso firme gracias al compromiso del magisterio nacional, las comunidades escolares y las familias mexicanas, que todos los días contribuyen a garantizar el derecho a una educación de excelencia, inclusiva y con sentido humanista.

Invitó a las y los maestros a trabajar de manera coordinada con las familias para aprovechar al máximo los días de clase, porque el último día de clases es igual de importante que el primero. “No pensemos en el cierre como un final, sino como un momento pedagógico clave para la concreción de aprendizajes que impulsen y motiven a nuestros estudiantes a seguir avanzando en su autoestima, su curiosidad y su capacidad para transformar el mundo que lo rodea y alcanzar sus sueños”.

“Gracias por hacer posible la transformación en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, para que las niñas, niños y adolescentes de México descubran su propia voz, tracen sus sueños y construyan un porvenir con empatía y razonamiento, conciencia y humanismo, con pensamiento crítico y hondo arraigo comunitario”, concluyó.