EU creará un grupo de coordinación de inteligencia artificial y ciberseguridad

Estados Unidos reunirá formalmente a desarrolladores de inteligencia artificial y proveedores de servicios esenciales para compartir información sobre las vulnerabilidades de ciberseguridad y coordinar las respuestas, cumpliendo así con un decreto de junio del presidente Donald Trump.

Empresas como Anthropic y OpenAI han lanzado potentes sistemas de IA capaces de identificar vulnerabilidades en el software y las infraestructuras a gran escala.

A las autoridades estadounidenses les preocupa que actores malintencionados puedan usar los sistemas para aprovechar las debilidades del software que sustenta servicios críticos —incluidos los de las instituciones financieras, los hospitales y las redes energéticas— de los que dependen los estadounidenses.

El acuerdo incluye a desarrolladores de modelos de IA de código abierto, dijo el director de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, que no especificó cuáles participan en la iniciativa.

En Estados Unidos, Nvidia NVDA.O, Meta Platforms META.O y la startup Reflection ofrecen opciones de código abierto.

Trump, en un decreto de junio, ordenó al Departamento del Tesoro, a la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad, al Departamento de Defensa y a la Agencia de Seguridad Nacional que pusieran en marcha la colaboración.