Baréin activa sirenas antiaéreas y Kuwait repele drones iraníes tras nuevos ataques de EU

Baréin activó sus sirenas antiaéreas mientras Kuwait aseguró haber repelido "ataques hostiles" con drones iraníes, informaron este miércoles las autoridades, después de que Estados Unidos llevara a cabo nuevos ataques contra Irán y reimpusiera su bloqueo naval.

"Se ha activado la sirena. Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", aseguró el Ministerio del Interior bareiní en la red social X.

El ejército kuwaití, por su parte, informó que se enfrentó a "ataques hostiles con drones" iraníes durante la madrugada.

"Cualquier ruido de explosión que se haya escuchado es resultado de la interceptación de estos aparatos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", precisó el Estado Mayor en X.

Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la república islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 20:00 GMT, y esta nueva escalada de las hostilidades amenazan los esfuerzos diplomáticos para mantener con vida un protocolo de acuerdo de paz firmado el 17 de junio.