Caen dos por venta de medicamentos falsos en Edomex; aseguran vacunas apócrifas y droga

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Rodolfo “N” y Areli “N”, presuntamente vinculados con la comercialización de medicamentos apócrifos en el Estado de México.

El operativo se realizó en el municipio de Huixquilucan, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble utilizado para la venta ilegal de insumos médicos, incluidas vacunas falsificadas.

Aseguran vacunas falsas, droga y material de distribución

Con una orden de cateo otorgada por un juez de Control, las autoridades intervinieron un domicilio en la colonia Jesús del Monte, donde se logró la detención de ambas personas. Durante la acción fueron asegurados:

110 dosis de vacunas apócrifas contra el VPH

22 vacunas contra neumococo

9 vacunas contra sarampión

Más de 15,000 dosis de clonazepam

Dosis de cocaína

20 cartuchos

1,000 etiquetas para cajas de vacunas

Dispositivos electrónicos

De acuerdo con fuentes federales, los detenidos estarían relacionados con la distribución de medicamentos falsificados en la entidad.

Riesgo para la salud pública

Autoridades advirtieron que la comercialización de medicamentos apócrifos representa un riesgo grave para la salud, ya que estos productos no cuentan con controles sanitarios ni garantizan su eficacia.

Las vacunas falsificadas, en particular, pueden generar una falsa sensación de protección frente a enfermedades como el sarampión o el virus del papiloma humano.

Puestos a disposición del Ministerio Público

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará con operativos coordinados para desarticular redes dedicadas a la venta de medicamentos ilegales y evitar la distribución de productos que pongan en riesgo a la población.