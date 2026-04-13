García Harfuch confirma la localización con vida del alcalde de Taxco y su padre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la tarde de este lunes que fueron localizados el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo.

"Ambos se encuentran a salvo", informó García Harfuch a través de su cuenta de la red social X.

El funcionario detalló que el hallazgo se realizó tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, con la coordinación efectiva de la Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la SSPC, junto con autoridades de Guerrero y el Estado de México.

"Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cabe que el padre del alcalde de Taxco, director del Hospital General Adolfo Prieto de esta localidad, fue privado de su libertad el sábado 11 de abril.

En tanto, este lunes trascendió que el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, también había sido retenido mientras negociaba la liberación de su padre.