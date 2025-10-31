Bloqueos de agricultores continúan por quinto día: ¿Qué tramos carreteros permanecen cerrados?

Por quinto día consecutivo, agricultores de distintos estados del país mantienen bloqueos carreteros en protesta por los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respecto al precio del maíz.

Las movilizaciones iniciaron el 27 de octubre, tras una reunión entre líderes campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato con el titular de la Sader, Julio Berdegué, en la que los productores solicitaron elevar el precio de garantía del maíz a 7,200 pesos por tonelada, frente a los 3,129 pesos actuales.

Aunque el Gobierno federal y los estados acordaron un apoyo adicional de 950 pesos por tonelada (800 pesos aportados por la Federación y 150 por los gobiernos estatales), el acuerdo no ha satisfecho a todos los productores.

Agricultores de Sinaloa, uno de los principales estados productores del país, rechazaron el resultado de las negociaciones y mantienen bloqueos en autopistas y casetas federales.

Principales carreteras afectadas

Los bloqueos y cierres parciales se concentran principalmente en los siguientes puntos:

Sinaloa: autopista Culiacán–Los Mochis (caseta Sinaloa) y Guamúchil–Guasave (Puente Sinaloa).

autopista Culiacán–Los Mochis (caseta Sinaloa) y Guamúchil–Guasave (Puente Sinaloa). Guanajuato: autopista Querétaro–Irapuato (caseta Villagrán) y Salamanca–Celaya, a la altura de Santiago de Cuenda.

autopista Querétaro–Irapuato (caseta Villagrán) y Salamanca–Celaya, a la altura de Santiago de Cuenda. Querétaro: autopista México–Querétaro, caseta Palmillas.Michoacán: autopista Maravatío–Zapotlanejo, en las casetas Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro.

autopista México–Querétaro, caseta Palmillas.Michoacán: autopista Maravatío–Zapotlanejo, en las casetas Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro. Estado de México: autopista Tepotzotlán–Polotitlán, caseta Tepotzotlán.

autopista Tepotzotlán–Polotitlán, caseta Tepotzotlán. Hidalgo y Tlaxcala: bloqueos parciales sobre el Arco Norte, en las casetas Tula 1 y Calpulalpan-Sanctorum.

En Sinaloa, los agricultores advirtieron que podrían extender los bloqueos hasta las aduanas fronterizas si no se reanudan las negociaciones con la Sader. Aunque habían anunciado un cierre de 72 horas en la caseta Cuatro Caminos, en Guasave, la movilización se suspendió temporalmente por las celebraciones del Día de Muertos. El líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, adelantó que las protestas se reanudarán el 5 de noviembre.

Sheinbaum pide diálogo y acusa “otros intereses” en cierres

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las mesas de diálogo con los productores continúan y que su gobierno mantiene disposición para alcanzar acuerdos justos. Sin embargo, advirtió que en algunos casos existen “intereses no tan legítimos” detrás de los cierres carreteros.

Sheinbaum destacó que el monto de apoyo a los agricultores varía según la zona y los costos de producción, por lo que las negociaciones continuarán de manera regionalizada.

Marchas y bloqueos en la Ciudad de México

Además del paro agrícola, este 31 de octubre la Ciudad de México registra diversas manifestaciones, marchas y rodadas con motivo de las celebraciones por Halloween y Día de Muertos, así como por ser día de quincena.

De acuerdo con el C5 capitalino, las principales concentraciones ocurren en avenidas del Centro Histórico, Roma, Condesa y Reforma, donde colectivos y motociclistas realizan la denominada Rodada del Terror, así como protestas sociales programadas desde las 8:00 horas.

Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas debido al alto flujo vehicular previsto por los eventos culturales, conciertos y cierres temporales en distintas alcaldías.