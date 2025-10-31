¿Son el 1 y 2 de noviembre días de descanso para los trabajadores?

En el primer fin de semana de noviembre habrá un megapuente escolar. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes descansan el viernes 31 de octubre por la Junta de Consejo Técnico, esto significa que contarán con 3 y en algunos casos hasta 4 días de descanso; pero, ¿qué hay de los trabajadores?

En el caso de los empleados no pasa así. La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala en su artículo 74 cuáles son los días de descanso obligatorio, fechas en los que los trabajadores no tienen la obligación de presentarse en su puesto y si lo hacen, deben recibir un salario doble como compensación, adicional a su remuneración ordinaria.

No obstante, la ley no contempla que el 1 y 2 de noviembre como días de descanso obligatorio, esto significa que deben presentarse a trabajar de manera habitual y con el mismo salario que perciben cualquier otro día.

¿Qué trabajadores sí descansan el 1 o 2 de noviembre?

Aunque la legislación laboral no considera al Día de Muertos como feriado; es decir, de descanso obligatorio, hay empresas que ofrecen esta opción a sus colaboradores como parte de un acuerdo interno, lo cual resalta, es más una convención entre el trabajador y el patrón y aplica según las políticas de cada empresa.

Ahora bien, el artículo 71 prioriza que el día de descanso semanal obligatorio para los trabajadores se procure en domingo, y quien sea convocado a trabajar ese día, tendrá derecho a recibir una prima adicional de al menos un 25% sobre su salario ordinario de trabajo.

Esto significa que el 2 de noviembre, los trabajadores que presten servicio, tienen derecho a recibir un pago adicional, pero no porque sea Día de Muertos, sino por la prima dominical.

Días de descanso obligatorio para el resto del 2025

Aunque el Día de Muertos no es feriado, el tercer lunes de noviembre sí lo es, y es que, con motivo de la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el próximo 17 de noviembre tanto estudiantes como trabajadores sí tendrán descanso obligatorio.

Y no es el último, el 25 de diciembre de este año también habrá otro día feriado para los trabajadores, el último del año.

Pendiente un sistema de cuidados para megapuentes escolares

Mientras tanto, ¿qué pueden hacer los trabajadores que tienen hijos que estudian educación básica? Además de no presentarse el viernes 31 de octubre, algunas instituciones educativas tomarán también como día de descanso el lunes 3 de noviembre, lo cual obligará a que padres y madres de familia se preparen.

A lo largo del ciclo escolar, cada último viernes de fin de mes, los estudiantes de educación básica no asisten a la escuela, esto implica que los padres y madres trabajadoras tengan que adecuar sus horarios, pedir un día de vacaciones o incluso faltar al trabajo para atender a sus hijos.

La razón es que la legislación laboral no considera dentro de sus días de descanso, licencias o permisos con goce de sueldo en esas fechas, si a ello se suma que a lo largo del año se presentan megapuentes, la necesidad de un sistema de cuidados se vuelve fundamental.

El pasado 29 de octubre se conmemoró el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la fecha busca reconocer “la importancia de invertir en la economía del cuidado y de crear sistemas sólidos, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos que respondan a las necesidades de todas las personas”.

Esto es especialmente importante porque cifras del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur, se estima que el número de receptores de cuidados ascenderá a 2,300 millones en 2030, con esa fecha en puerta, el gobierno mexicano alista un Sistema Nacional de Cuidados a través del cual, en 2026 construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El Sistema promete aminorar la carga que enfrentan principalmente las mujeres en lo que refiere al cuidado de la familia y su introducción y permanencia en el mercado laboral, no obstante, el sistema no es suficiente. Es en esa línea que en el congreso de la Unión se han presentado iniciativas que brinden días con goce de sueldo a los trabajadores para atender asuntos personales.

Estos permisos no solo permitirían que los trabajadores utilizaran sus vacaciones de forma efectiva –para descansar-, sino también equilibraría cargas en los núcleos familiares e incluso disminuiría los niveles de ausentismo, según se lee en las propuestas legislativas.

Lo cierto es que hasta el momento no han avanzado los proyectos, y mientras tanto, los padres y madres deben adecuarse a las necesidades de sus hijos. En esa línea, la sugerencia es que los trabajadores se acerquen a su patrón para negociar opciones de flexibilidad laboral, tales como el trabajo remoto, horarios escalonados o permisos especiales.