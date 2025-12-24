Secretaría de Anticorrupción investigará irregularidades en licitación federal de vales de fin de año

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que investigará el proceso de la licitación del contrato para el suministro de vales de despensa para trabajadores de nivel federal, luego de que se presentaron denuncias sobre posibles inconsistencias durante el procedimiento y la propuesta de uno de los dos licitantes.

Al proceso concurrieron las empresas Toka Internacional, S.A.P.I de C.V. y Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.

Servicios Broxel resultó el concursante ganador del proceso, luego de que ofertó un descuento del 3.01% para el gobierno, frente al 2.84% que presentó Toka Internacional.

El proceso tenía como objetivo atender la necesidad del servicio de 206 instituciones de la Administración Pública Federal, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025, para la cual se tuvo como monto mínimo 7,345 millones de pesos y como máximo un total de 10,338 millones de pesos.

Toka Internacional se inconformó con el proceso y presentó un procedimiento de inconformidad en el que alegó que la ganadora Servicios Broxel, en su propuesta económica, no señaló los precios unitarios.

De esta manera, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno analizará la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025, “Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025” que condujo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Se hace del conocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, posibles irregularidades a la ley en materia de contrataciones públicas, la cual se resuelve conforme a las etapas y plazos previstos en la misma (...) La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas. Incumplir o engañar en procedimientos de contratación para obtener contratos o en su ejecución tiene consecuencias”, dijo la dependencia.