El Torito tendrá un banquete de pavo con salsa de mango y chipotle el 24 y 31 de diciembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó el menú especial de temporada navideña que “El Torito” ofrecerá a las personas sea detenidas por no aprobar la prueba del alcoholímetro durante las noches del 24 y 31 de diciembre.

El Torito es como comúnmente se conoce al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, que está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo y donde se cumplen arrestos administrativos, como suele ser por infracciones de tránsito por el consumo de alcohol.

El programa Conduce Sin Alcohol del gobierno capitalino opera las 24 horas durante toda la temporada navideña y con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito en la ciudad.

Cena de Nochebuena en El Torito

Para quienes pasen la noche de Nochebuena en El Torito, la dependencia preparó una cena con el pavo como parte principal:

Entrada: Espagueti a la crema con jamón y piña.

Plato fuerte: Pavo en salsa de mango con habanero acompañado de papas con queso y crema.

Postre: Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces.

Bebida: Ponche con frutas de temporada.

Cena de Nochevieja en El Torito

Entrada: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle y acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

Postre: Ensalada de manzana.

Bebida: Ponche con frutas de temporada.

“La SSC invita a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, a no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas; además, les recuerda que para prevenir algún accidente y en apego al Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México, en el artículo 50 se señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos”, dijo la dependencia.